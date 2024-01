Pöhlde. Warum demonstrieren die Landwirte im Altkreis Osterode weiter? Das und anderes kann man bei Mahnfeuern und einer Trecker-Demo fragen.

Landwirte im Altkreis Osterode protestieren weiter und auch bundesweit kündigt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, weitere Proteste an. Für Freitag, 19. Januar 2024, laden Landwirte aus der Region Osterode ab 17 Uhr zu einem Mahnfeuer am Pöhlder Kreisel (L530) ein. Dort wollen die Landwirte mit den Menschen ins Gespräch kommen, denn: „Es geht uns alle etwas an.“

Für Samstag, 20. Januar, organisieren Landwirte zudem eine Trecker-Demo von Steina nach Bad Lauterberg und zurück. Die Strecke soll dieselbe sein wie bei der Fahrt am vergangenen Donnerstag und auch über die Bad Lauterberger Ortsteile Osterhagen, Bartolfelde und Barbis führen. Gegen 12 Uhr soll es in Steina losgehen.

Im Anschluss ist ab 15 Uhr ein Mahnfeuer an der Jugendherbergsstraße in Bad Sachsa - gegenüber vom Osterfeuerplatz - geplant. „Das ist für alle gedacht“, lädt Mitorganisator Gordon Fuchs ein. Für Kinder gibt es einen Hang zum Rodeln, außerdem soll es Bratwürste und Punsch geben.

Die Landwirte wollen mit den Aktionen auf Zusatzbelastungen, Wirtschaftskrise und vieles mehr aufmerksam machen und reihen sich damit nochmals in die Bauern-Proteste ein, die im Dezember 2023 begannen - unter anderem mit einer Trecker-Demo in Herzberg. Insbesondere während der bundesweiten Aktionswoche in der vergangenen Woche schlossen sich weitere Unternehmer wie Spediteure und Handwerker den Landwirten an.

Heiko Große aus Pöhlde ist mit seinem Trecker nach Berlin gefahren und hat dort mit anderen Landwirten gegen die Agrarpolitik in Deutschland demonstriert. © HK | Heiko Große

Landwirt aus Pöhlde war bei den Bauern-Protesten in Berlin dabei

Einige der Landwirte, die zu dem Mahnfeuer am Freitag einladen, waren am Montag bei der großen Demonstration in Berlin dabei, einer von ihnen Heiko Große - für den Pöhlder ein unvergessliches Erlebnis. Um die Hauptstadt rechtzeitig zur Kundgebung zu erreichen, sind Große und seine Kollegen mit Treckern bereits um 20.30 Uhr am Vorabend gestartet, berichtet er. Quer durch den Harz sei es in Richtung A2 gegangen. Zwei Trecker transportierten sie auf einem Tieflader, so Große. Diesen mussten sie ihm zufolge aufgrund der Witterungsverhältnisse bei Braunlage mit einem Seil den Berg hochziehen.

Dadurch trafen die Harzer etwas verzögert am Treffpunkt an der A2 ein, wo eine Kolonne aber auf sie wartete. An zahlreichen Autobahnauffahrten stießen weitere Trecker dazu, erzählt Große. Gegen 7 Uhr am Montagmorgen trafen sie in Berlin ein. Vorbei an verschiedenen Baustellen, manövrierten sich die Trecker in Richtung Brandenburger Tor. Letztendlich parkten sie die Trecker etwa eine halbe Stunde vom Kundgebungsort entfernt und gingen zu Fuß weiter, so Große. Berlin sei voll von Treckern gewesen - „da ging nichts mehr.“

Fotostrecke: Harzer Landwirte protestieren Montag in Berlin Heiko Große aus Pöhlde ist mit seinem Trecker nach Berlin gefahren und hat dort mit anderen Landwirten gegen die Agrarpolitik in Deutschland demonstriert. © HK | Heiko Große Zahlreiche Trecker parken am Montag auf den Straßen Berlins. Die Fahrer versammeln sich bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor. © HK | Heiko Große Trecker so weit das Auge reicht - so sah es am Montag in Berlin aus. © HK | Heiko Große Am Montag, dem 15. Januar, protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirte aus dem Harz und Südharz sind dabei. So sollen etwa 100 Gespanne vom Landvolk Osterode/Northeim sich auf den Weg gemacht haben in die Hauptstadt. © FMN | Privat Am Montag, dem 15. Januar, protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirte aus dem Harz und Südharz sind dabei. Sie wollen sichtbar werden und ihren Standpunkt deutlich vertreten. © FMN | Privat Am Montag, dem 15. Januar, protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirte aus dem Harz und Südharz sind dabei. In einem unheimlichen Konvoi reisen sie mitten ind er Nacht in die Hauptstadt. © FMN | Privat Am Montag, dem 15. Januar, protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirte aus dem Harz und Südharz sind dabei. Im Dunkeln rollen die Traktoren und Landmaschinen durch die Straßen. © FMN | Privat Am Montag, dem 15. Januar, protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirte aus dem Harz und Südharz sind dabei. Die Straßen der Hauptstadt sind voll. Nichts geht mehr. © FMN | Privat Am Montag, dem 15. Januar, protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirte aus dem Harz und Südharz sind dabei. Die Straßen sind voll, ind er Ferne sieht man schon die Siegessäule. © FMN | Privat Am Montag, dem 15. Januar protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirt Arne Köchermann aus Scharzfeld war dabei. Inmitten der Menge steht er zwischen Landwirten aus ganz Deutschland. © FMN | Privat Am Montag, dem 15. Januar protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirt Arne Köchermann aus Scharzfeld war dabei. Bis zur Siegessäule hat auch er es geschafft. © FMN | Privat Am Montag, dem 15. Januar, protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirt Arne Köchermann aus Scharzfeld war unter anderem dabei. So hat er die Proteste gesehen. © FMN | Privat Am Montag, dem 15. Januar, protestieren Landwirte aus ganz Deutschland in Berlin. Auch Landwirte aus dem Harz und Südharz sind dabei. Vor dem Brandenburger Tor treffen sie sich zu tausenden. © FMN | Privat Bereits am Sonntag, dem 14. Januar, haben sich die Landwirte aus Wulften und der Umgebung zu einem Mahnfeuer am Ponyhof Wulften verabredet. So wollen sie vor Ort ihrem Unmut Ausdruck verleihen. © FMN | Privat 1 / 14

Harzer Landwirte in Berlin: So haben sich die Demonstrierenden verhalten

Unter den Demonstrierenden bemerkte Große bekannte Gesichter aus der Influencer-Szene der Landwirte, zum Beispiel Anthony Lee und Markus Wipperfürth. Und er stellte für sich fest: Im Großen und Ganzen verlief die Demonstration friedlich. Zwar kletterten einzelne Personen auf Straßenlaternen und zündeten Rauchfalken. Aber die Mehrheit der Demonstrierenden habe sich an die Anweisungen der Polizei gehalten - sowohl in Berlin als auch im Trecker-Konvoi auf der Autobahn. Wenn Protestteilnehmerinnen und -teilnehmer Müll auf den Berliner Straßen zurückließen, dann nur auf einem Haufen gesammelt, so Große.

Alle Reden in Berlin hörte sich die Gruppe aus dem Harz allerdings nicht an, da sie am Nachmittag den Heimweg antrat. Große fuhr seinen Trecker nicht zurück, sondern nahm in einem Reisebus des Landvolks Platz - schließlich war er seit mehr als 24 Stunden auf den Beinen. Den Trecker fuhr sein Neffe von Berlin nach Hause - er kam gegen 23 Uhr am Montagabend in Pöhlde an.

Warum demonstrieren die Bauern?

Auslöser der Bauern-Proteste war die Ankündigung der Bundesregierung, dass es keine Vergünstigung für Agrardiesel mehr geben soll und dass das grüne Kennzeichen abgeschafft, also eine Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge eingeführt werden soll.

Doch den Landwirten geht es inzwischen um mehr. Während der bundesweiten Protestwoche, die in der Demonstration in Berlin gipfelte, betonten sie stets, dass diese beiden Punkte das Fass lediglich zum Überlaufen brachten. Inzwischen hat die Bundesregierung eingelenkt: Das grüne Kennzeichen soll bleiben und die Vergünstigung für Agrardiesel stufenweise abgeschafft werden. Zudem wolle man bürokratische Hürden reduzieren.

