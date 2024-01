Osterode/Neuhof/Pöhlde/Northeim. Die Bauern-Demos gegen die Sparpläne der Bundesregierung gehen am Montag weiter. In Osterode und Umgebung sind Aktionen angekündigt.

Ein Treckerkorso des Landvolks Göttingen soll am Montag, 8. Januar, ein Stück weit auf der A7 in Richtung Süden verlaufen. Das berichtet der NDR. In Northeim wollen Landwirte alle Auffahrten zur Autobahn blockieren. Zwischen Mackenrode und Herzberg planen sie in der Zeit von 6 bis 15 Uhr, alle Auffahrten der Bundesstraße 243 zu blockieren.