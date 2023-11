Bad Lauterberg. In Bad Lauterberg im Harz steigt im Dezember „Die Nacht der Nächte“. Die Veranstalter verlosen über den Harz Kurier drei mal zwei Karten.

Das Kurhaus in Bad Lauterberg im Harz soll sich in einen Tanztempel verwandeln. Denn am Samstag, 9. Dezember, beginnt dort um 21 Uhr „Die Nacht der Nächte“ mit Lasershow und moderner Licht- und Tontechnik.