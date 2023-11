Bad Lauterberg. In Bad Lauterberg macht ein neues Restaurant auf. Ein bestimmtes Herzstück soll für besonderen Geschmack sorgen und bei den Gästen punkten.

Ob jetzt gerade die richtige Zeit ist, um ein Restaurant zu eröffnen? Da ist sich Robert Mass selbst nicht ganz sicher. Aber die Gelegenheit hat sich nun ergeben und Mass gehört zu der Sorte Mensch, die Chancen am Schopf fassen. Und deswegen machen er und seine Partnerin am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr in Bad Lauterberg im Harz das Grill House auf.