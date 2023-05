Harz-Programm am Wochenende: Für Krimifans und Wanderfreunde

Bad Lauterberg. In Bad Lauterberg werden am kommenden Wochenende zwei Veranstaltungen angeboten, bei denen der Harz mit allen Sinnen erlebt werden kann.

In Bad Lauterberg steht ein veranstaltungsreiches Wochenende bevor. Freitag kommen Krimifans im Kurhaus auf ihre Kosten und am Sonntag ist eine Gästewanderung zum Großen Knollen geplant.

Harzkrimis on Tour – Lesung mit Musik

Am 12. Mai wird es im Kurhaus Bad Lauterberg nicht nur kriminell, sondern auch lustig und musikalisch. Gleich fünf Harzkrimi-Autoren lesen aus ihren Büchern und unterhalten die Zuhörer mit schwarzhumorigen szenischen Dialogen.

Barbara Merten liest aus ihrem Buch „Mordsmäßig harzig“, das über weite Strecken am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg spielt. Hans-Joachim Wildner präsentiert seinen Krimi „Biker Day“, und Gabriela Bock erzählt in ihrem Kriminalroman „Die schwebende Hausfrau“ von einer Dame, die mit ihren übernatürlichen Kräften üble Machenschaften aufklärt. Corina Klengel liest aus ihrem historischen Krimi „Die Methode Whitechapel“, in dem Jack the Ripper sein Unwesen von London nach Braunschweig verlagert. Helmut Exner, der den Abend auch moderiert, trägt eine Geschichte aus dem Band „Lass Blumen morden“ bei.

Edy en de Veras begleiten die Harzkrimi-Autoren musikalisch

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Edy en de Veras, die eigens aus Belgien anreisen, um das Publikum mit Oldies aus den 50er bis 70er Jahren zu unterhalten. Es ist bereits das fünfte Mal, dass diese Vollblut-Musiker die Harzkrimi-Autoren musikalisch begleiten. In Bad Lauterberg sorgten die Musiker zuletzt 2017 für einen unvergesslichen Abend.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Moller in Bad Lauterberg (05524/3558), bei der Tourist-Info Bad Lauterberg (05523/853190) oder online unter www.harzkrimis.de zum Preis von 12 Euro. Beginn der Veranstaltung im Kurhaus ist um 19 Uhr.

Harzberge on Tour – Wanderung zum Großen Knollen

Am 14. Mai, dem Tag des Wanderns – einer Initiative des Deutschen Wanderverbandes – bietet die Stadt Bad Lauterberg in Kooperation mit dem Harzklub eine Gästewanderung auf den 687 Meter hohen „Großen Knollen“ an.

Gestartet wird – nach dem Ausschlafen – um 11 Uhr am Haus des Gastes. Für den rund 16 Kilometer langen Weg sollten sich die Teilnehmer etwas Proviant und vor allem ausreichend Getränke mitnehmen, rät der Veranstalter. Es ist aber auch eine Einkehr in die Knollen-Baude vorgesehen.

Stempelheft der Harzer Wandernadel nicht vergessen

Zudem wird empfohlen, eine Regenjacke und ein Wechselshirt in den Wanderrucksack zu packen. Darüber hinaus könnten Wanderstöcke unterwegs ein wenig Erleichterung bieten.

Alle Stempelsammler, denen noch die Stempel Nr. 152 „Knollenkreuz“ und Nr. 150 „Großer Knollen“ fehlen, sollten daran denken, das Stempelbuch der Harzer Wandernadel einzupacken, denn die zwei Stempel liegen auf der Wanderroute.

