Sonderstempel: Harzer Wandernadel startet Wandersaison in Altenau

Die Stempelsaison 2023 beginnt in diesem Jahr in Altenau im Oberharz.

Die 16. Saisoneröffnung der Harzer Wandernadel findet am Sonntag, 2. April, im Kurgastzentrum Altenau statt. Darauf weist die Harzer Wandernadel GmbH in einer Mitteilung hin. „Zusammen mit dem Harzer Tourismusverband, dem Harzklub-Zweigverein Altenau und den Tourist-Informationen Oberharz sind in diesem Jahr wieder starke Partner dabei“, heißt es darin.

Und weiter: „Zur feierlichen Eröffnung werden in Altenau wieder hunderte wanderbegeisterte Menschen erwartet, welche sich auch in diesem Jahr auf einen exklusiven Sonderstempel am Stand der Harzer Wandernadel freuen können“.

Zwei Wanderungen zu der Veranstaltung geplant

Zuvor werden durch den Harzklub-Zweigverein Altenau zwei verschiedene Wanderungen zum Veranstaltungsort angeboten, die in ihrer Länge so geplant sind, dass die Teilnehmer rechtzeitig zum Eventstart am Kurgastzentrum ankommen: Eine Wanderung startet um 8.30 Uhr ab dem Parkplatz Tischlertal und führt über den Dammgraben und die Goethebank. Auf der etwa zehn Kilometer langen Tour können drei Stempel der Wandernadel erlaufen werden. Die zweite Tour startet um 9 Uhr am Harzklub-Wandertreff am Busparkplatz in der Mitte Altenaus und führt über das Schultal und die Goethebank sowie den Schwarzenberg über fünf Kilometer und zwei Stempelstellen zum Kurgastzentrum.

Am Veranstaltungsort stellt die Harzer Wandernadel in diesem Jahr das Begleitheft zum Selketal-Stieg vor, bei dem die Wanderer auf dem 75 Kilometer langen Fernwanderweg die Natur mit abwechslungsreichen Landschaften erleben können. „In sechs Etappen geteilt lassen sich auf dem mystischen Weg 17 Stempel sammeln. Zum Abschluss belohnt man sich durch die Wandernadel in Form eines Eisvogels, der sogar von aufmerksamen Wanderern in seiner natürlichen Umgebung beobachtet werden kann“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen in der Mitteilung. Weiter: „Das Begleitheft bietet jedoch eine weitere Besonderheit: Mit den Bernstein-Routen des Bernstein-Hotels kann eine weitere Belohnung in Form einer Wandernadel mit einem originalen Bernstein erreicht werden und auch lohnenswerte Rabatte des Hotels können so erlaufen werden“.

Exklusiver Sonderstempel zum Hexen-Stieg-Geburtstag

Zum Start der Wander-Saison feiert zudem ein Weitwanderweg seinen Geburtstag, der auch an Altenau vorbei geht: Der Harzer Hexen-Stieg wird 20 Jahre alt und lädt 2023 zu vielen Veranstaltungen ein. Die Saisoneröffnung in Altenau bietet dazu den Auftakt. „Ein exklusiver Sonderstempel wartet auf den verschiedenen Veranstaltungen darauf, in die Hefte gestempelt zu werden.“

Auch wird am Sonntag das Aktuell-Heft vorgestellt. „Dieses bietet saisonale Abwechslung mit dem wandernden Stempelkasten, welcher alle zwei Monate an verschiedenen Orten vorzufinden und abzustempeln ist: Dieses Jahr sogar mit einem Saisonstempel von April bis November im Rosarium Sangerhausen“, so die Verantwortlichen. Auch die Veranstaltungen der Harzer Wandernadel, die über das ganze Jahr verteilt sind, laden im Begleitheft mit Sonderstempeln dazu ein, besucht und erwandert zu werden.

Am Kurgastzentrum erwartet alle Gäste von 11 bis etwa 14.30 Uhr ein Bühnenprogramm mit Grußworten, Livemusik der Bruchbergsänger Altenau und der vielfachen Jodlermeisterin Marina Hein sowie dem Duo Tinitus Gaudio, das mit Dudelsack und Davul-Trommel unterhalten wird. „Auch die Hexen vom Bruchberg bringen Trubel in die Veranstaltung und geben einen Vorgeschmack auf die Walpurgis-Veranstaltung im Altenauer Hexenkessel am 30. April“, so die Ausrichter weiter. Für das leibliche Wohl am Kurgastzentrum in Altenau ist mit kalten und warmen Getränken, Bratwurst sowie Kuchen gesorgt.

Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen gibt es unter www.harzer-wandernadel.de und www.oberharz.de

