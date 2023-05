Bartolfelde. Deswegen ist ein Baukran in dem Bad Lauterberger Ortsteil Bartolfelde im Einsatz gewesen

Für eine Baumaßnahme an einem Wohnhaus in Bartolfelde war ein Baukran nötig.

Straßensperrung Baukran in Bartolfelde: 2,5 Tonnen in 30 Meter Höhe

Die Stadtverwaltung Bad Lauterberg hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass am vergangenen Dienstag, 2. Mai, eine Vollsperrung der Danziger Straße im Stadtteil Bartolfelde erforderlich sei. Grund dafür war die Aufstellung eines Baukrans. Dafür hatte die Stadtverwaltung bei den Betroffenen um Verständnis gebeten.

Eine entsprechende Beschilderung hat auf die geänderte Verkehrssituation hingewiesen. Es handelte sich hierbei um eine private Baumaßnahme, wie die Stadt mitteilte.

Die Aktion fand am Vormittag statt und dauerte nur etwa eine Stunde. Der Spezialkran hatte in luftiger Höhe von über 30 Metern einen kompletten Balkon aus Stahl und Glas am Haken – Gewicht etwa 2,5 Tonnen.

Für eine Baumaßnahme an einem Wohnhaus in Bartolfelde war ein Baukran nötig. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK

Fachfirma montiert Stahlbalkon an Wohnhaus

Den Balkon platzierte der Kran punktgenau auf die vorbereiteten Fundamente an dem rückwärtigen Teil des Hauses bei dem Auftraggeber. Alles verlief störungsfrei.

Nachdem der Kran wieder abgerückt war, wurde das Bauteil von der ausführenden Fachfirma verschraubt und an das Wohnhaus entsprechend angeschlossen beziehungsweise integriert.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!