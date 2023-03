Bad Lauterberg: Darum ist ein Hubschrauber in der Aue gelandet

Bad Lauterberg. Nach einem Unfall in einem Industriebetrieb in der Aue hat die Feuerwehr Bad Lauterberg den Landeplatz für den Rettungshubschrauber abgesichert.

Rettungshubschrauber und Rettungswagen sind in der Aue in Bad Lauterberg im Einsatz gewesen.

Wegen eines Unfalls in einem Industriegebiet in der Aue in Bad Lauterberg ist der Rettungshubschrauber Christoph 37 in Bad Lauterberg gelandet. Der am Südharz Klinikum Nordhausen stationierte Hubschrauber war alarmiert worden, weil ein Mitarbeiter sich eine Hand in einer Maschine eingeklemmt hatte. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg mit, die ebenfalls im Einsatz war.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 11 Uhr. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Kollegen die verletzte Person bereits aus der Maschine befreit, so die Feuerwehr, die im weiteren Verlauf den Rettungsdienst unterstützte und einen Landeplatz für den Rettungshubschrauber absicherte. Dieser brachte den Verletzten in ein Spezialkrankenhaus.

