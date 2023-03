Auf Entdeckungstour bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst

Einmal in das große Feuerwehrauto oder den Krankentransportwagen schauen, helfende Hände basteln, Freundschaftsbänder knüpfen oder an der Staffel beteiligen: 10 Jahre Kinderkirche in Bad Lauterberg wurde am Sonntag mit einem großen Familiengottesdienst im und vor dem St. Andreas-Gemeindehaus gefeiert. Dabei drehte sich alles um diakonische Themen rund um die Geschichte des barmherzigen Samariters. Seine Geschichte aus der Sicht des Räubers spielte Jörg Hildebrand so eindrücklich, dass die Kinder ihm ganz gebannt folgten. Genau wie der Begrüßung durch Pastorin Vanessa Bethe und der Andacht von Pastor Simon Burger: „Die Geschichte will uns sagen, dass wir jedem helfen sollen, der oder die unsere Hilfe braucht – egal welcher Herkunft oder Hautfarbe, Gruppenzugehörigkeit oder sexueller Orientierung.“ Helfen sei „in“ – das zeige sich auch beim vielfältigen ehrenamtlichen Engagement. „Tatsächlich funktioniert ein wesentlicher Teil unseres Sozialstaates nur, weil Ehrenamtliche sich unentgeltlich engagieren – ob in der Arbeit mit Geflüchteten, bei den Tafeln, bei der Feuerwehr, in Kirchengemeinden und in ganz vielen anderen Bereichen.“

88-mal Kinderkirche in 10 Jahren

Genau wie Ina und Jörg Hildebrand und das Team der Kinderkirche. So sagte Ina Hildebrand in ihrem feierlichen Rückblick: „In 10 Jahren waren es 88-mal Kinderkirche, 119 verschiedene Kinder, 34 verschiedene Mitarbeiter. Wir sind sehr dankbar für diese 10 Jahre, für die Kinder und die Möglichkeit, ihnen von Gott zu erzählen, für die vielen Mitarbeiter und die Eltern, die uns unterstützten und uns ihr Vertrauen schenken und den Spaß! Auch wenn man hinterher mal echt erledigt ist, ist man doch erfüllt und glücklich. Toll, dass wir das heute mit euch feiern können.“

Freundschafts-Armbändern wurden mit Freude geknüpft. Foto: Kirche

Kinderkirche, das sei Singen, Beten, Geschichten von Gott, basteln (mit Glitzer!), gemeinsam essen, auch mal ein Eis, coole Spiele: Staffeln, Wettspiele, Stadtspiele und besondere Aktionen und Highlights: der Koolday in Ohof, der Umzug am Badejubiläum, gemeinsame Kinderkirchen mit der Bäderregion, das Konzert von Mike Müllerbauer mit dem Kinderschutzbund, gemeinsames Packen für Weihnachten im Schuhkarton - so hat jeder sicherlich seine eigenen Lieblingserinnerungen.

Entdecker-Stationen für Groß und Klein

Nach einem gemütlichen Kakaotrinken und Kuchenessen und den ersten Gesprächen ging es für alle Interessierte, egal ob Groß oder Klein, an verschiedene „Entdecker-Stationen“, die draußen und verteilt im Gemeindehaus aufgebaut waren. Und alle machten mit! Dabei standen ein Staffel-Spiel, das Basteln von helfenden Händen – mit Glitzer versteht sich, das Knüpfen von Freundschafts-Armbändern und natürlich die Präsentation der Kinder- und Jugendfeuerwehr Bad Lauterberg sowie des Arbeiter-Samariter-Bundes, kurz ASB, die mit ihrer nächstgelegenen Rettungswache in Barbis ansässig sind, im Fokus. Letztere hatten ihre Fahrzeuge mitgebracht und erklärten Klein und Groß ihre Arbeitsweise, ihre Ausrüstung und vieles mehr. Sogar Ballonhunde, Radiergummis als Feuerwehrautos und Malbücher hatten die ehren- und hauptamtlichen Rettungskräfte mitgebracht. Und was durfte während des Gottesdienstes natürlich auch nicht fehlen? Richtig, es wurde viel miteinander gesungen! Fröhliche Mitmachlieder zur Gitarre erklangen und natürlich der Klassiker: „Einfach spitze, dass du da bist!“

Wer jetzt neugierig geworden ist: Die nächste Kinderkirche im St. Andreas-Gemeindehaus in Bad Lauterberg ist bereits an diesem Samstag, 25. März, von 10 bis 12 Uhr. Der nächste Familiengottesdienst findet am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr im St. Andreas-Gemeindehaus statt. Start ist wieder mit einem gemütlichen Kaffee- und Kakaotrinken und Kuchenessen. Alle Familien, Kinder mit einem Elternteil, Oma, Opa, Paten, Tanten und Onkel und andere Interessierte sind wieder herzlich eingeladen!