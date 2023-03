In Bad Lauterberg: Sonderausstellung wird zur Dauerausstellung

Egal ob man sich als Gast in Bad Lauterberg aufhält oder Einheimischer ist, wer das Heimat-museum in der Ritscherstraße 13, noch nicht besucht hat, kennt Bad Lauterberg nicht vollständig. Zur Zeit gibt es dort eine Sonderausstellung mit dem Namen „200 Jahre Kneipp und 500 Jahre Berggeschrey“. Schon von weitem ist eine flatternde Fahne am Eingang des Museums zu sehen, die auf Kneipp hinweist. Interessierte, die im März keine Zeit mehr haben sich die Ausstellung anzusehen, können ihren Besuch auch in ein paar Wochen noch nachholen, denn die Sonderausstellung Kneipp bleibt und kann bis auf Weiteres als ständige Ausstellung besichtigt werden.

Ausschnitt aus der Sonderausstellung Berggeschrey. Foto: Reiner Gniffke / HK

Das gibt es bei der Ausstellung zu sehen: Die bekannten Säulen der Kneipp’schen Lehre, Wasser, Bewegung, ausgewogene Ernährung, Heilpflanzen und bewusste Lebensführung. In einem Raum der Heimatstube wird vollständig auf seine Lehre eingegangen. Für Tiefe des Raumes sorgt ein Bild vom hiesigen Hausberg. Links und rechts davon gibt es Informationen, an einem Fernseher, sogar Originalaufnahmen aus einer früheren Zeit, bei der beispielsweise Frauen die die damals voluminösen Röcke, über die Waden haltend, durch ein Wasserbad heben.

Ausstellung „Berggeschrey“

Der andere Teil der Sonderausstellung fällt erst einmal durch den ungewöhnlichen Namen „Berggeschrey“ auf. Gemeint ist die Information über das Leben in der Stadt während der Zeit in der sich in Lauterberg der Alltag zu einem großen Teil um die Bergwerke abspielte. Auch kann man sich durch die teilweise sehr seltenen Ausstellungsstücke regelrecht in die entsprechende Zeit zurückversetzen.

Zudem gibt es Räume mit Ausstellungen über Bad Lauterberger Persönlichkeiten, Sehenswürdigkeiten oder geschichtsträchtige Ereignisse.

Neue Ausstellung ab April

Betreut wird die Heimatstube von Pia Hanot, Sabine Henkel und Martina Welz. Eine nächste Ausstellung ist zur Zeit in Vorbereitung. Diese handelt von den Schulen in Bad Lauterberg und deren Schicksal. Wer auf insgesamt vier Schulgebäude kommt ist schon ein Kenner der Stadt, es gab aber mehr. Weitere Informationen dazu gibt es ab dem 1. April.

Die Öffnungszeiten:

Das Heimatmuseum ist montags und freitags von 15 bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.