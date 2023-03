Bad Lauterberg: Sommerfest statt traditionellem Schützenfest

Bad Lauterberg. „Country trifft Schlager“ lautet das Motto beim Sommerfest der Schützen am Samstagabend. Was dahinter steckt und was sonst noch geplant ist.

Der neu gebildete Festausschuss der Schützengesellschaft Bad Lauterberg hat beschlossen, in diesem Jahr kein traditionelles Schützenfest durchzuführen, sondern ein Sommerfest der Schützen. Dieses soll vom 18. bis zum 20. August stattfinden. „Es wird in diesem Jahr keinen Festplatz geben und auch keinen Festumzug am Sonntag“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Dennoch werden selbstverständlich die traditionellen Abläufe stattfinden. Dazu gehört das Vereinskönigsschießen, die Totenehrung an der Kirche, Abholen der Könige und das Schützenfrühstück.

Freitags ist wie immer der alljährliche Festbieranstich und auch der Sonntag wird mit einem Gottesdienst, dem Schützenfrühstück, der Proklamation der Vereinskönige und der Majestäten so stattfinden wie in jedem Jahr. Lesen Sie auch: Bad Lauterberg- Ein Schützenfest mit krönendem Abschluss

Party am Samstag mit Andrea-Berg-Double

Hauptaugenmerk liegt dabei allerdings auf dem Samstag, speziell hier das Abendprogramm mit zwei Liveacts: Unter dem Motto „Country trifft Schlager“ konnte die Country Band „Texas Roads“ aus Wolfenbüttel und die „Andrea Berg Double Show mit Angela“ aus Dresden engagiert werden, deren Programm ab 19.30 Uhr startet.

Dabei trifft Country Music, Irish Country, Rock and Roll und Oldies auf die klassischen Schlager Andrea Bergs, aber auch die aktuellen Hits der Künstlerin.

Hierzu werden nur für den Samstag Eintrittskarten angeboten zum Preis von 10 Euro, inklusive einer Getränkemarke und einem Lütten.

Weitere Infos folgen

Wann der Vorverkauf startet und wo Eintrittskarten erworben werden können, wird rechtzeitig in den sozialen Netzwerken, in der Presse und auf den dann aushängenden Plakaten bekannt gegeben. Ein detailliertes Festprogramm wird ebenso zeitnah veröffentlicht.

