Haus & Grund hat Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen im Fokus

Das Jahr 2022 mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, der damit beginnenden Energiekrise und der einhergehenden Inflation hat bis heute erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Menschen in Deutschland. Dies betont Andreas Körner, 1. Vorsitzender des Vereins Haus & Grund Bad Lauterberg und Umgebung, in seinem Neujahrsschreiben. Er richtet den Blick aber nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft. Dabei steht fest, der Verein hat im Jahr 2023 einiges vor.

Zunächst aber betont Körner, dass man seitens der Vereinsverantwortlichen versucht habe, im vergangenen Jahr wieder etwas Normalität in das Vereinsleben fließen zu lassen. „Dies ist uns auch gelungen. Ausfälle von Stammtischen waren nicht mehr zu beklagen.“

Jahresfahrt nach Goslar

Auch aus diesem Grund habe man versucht, für das Jahr 2023 ein Veranstaltungsprogramm „im alten Stil“ zu organisieren. „Im Jahr 2023 werden wir erstmals seit dem Jahr 2019 wieder eine Jahresfahrt anbieten. Dieses Mal wird es in die historisch einmalige Stadt Goslar gehen, welche bereits im Jahr 979 erstmals erwähnt wurde und etwa zur selben Zeit Sitz einer Kaiserpfalz wurde. Auf die bergbau-rechtliche Bedeutung der Stadt Goslar mit dem Erzbergwerk Rammelsberg als Weltkulturerbe der Unesco braucht sicherlich nicht besonders hingewiesen zu werden. Einzelheiten zu der Jahresfahrt werden bei den jeweiligen Stammtischen und bei unseren regelmäßigen E-Mail-Verteilerschreiben noch bekannt gegeben. Wir werden ab dem 2. Stammtisch am 19. April 2023 eine Anmeldeliste (eventuell wieder mit Ersatzpersonen, falls jemand absagt) führen. Wir bitten jedoch darum, sich erst ab dem 19. April zur Jahresfahrt anzumelden“, erklärt Andreas Körner das Vorgehen.

Vorträge zur Energiesituation

Die geplanten Stammtischvorträge richten sich im Jahr 2023 primär an die sehr problematische Energiesituation mit dem Vortrag der Firma Rhotec im Februar zu allen Fragen rund um das Thema Photovoltaik sowie mit dem Vortrag im April zum Thema Wärmepumpen durch den Kooperationspartner Olaf Koch.

„Bei der Mitgliederversammlung wird hoffentlich und endlich der Festvortrag unseres Landesverbandsvorsitzenden zum Thema Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erfolgen. Dieses Thema ist seit Jahren auf der Agenda, musste jedoch coronabedingt immer wieder verschoben werden“, gibt der Vorsitzende einen Ausblick.

Neuer Mitgliederrekord

Wichtig ist Andreas Körner auch herauszustellen, dass der Verein Haus & Grund Bad Lauterberg und Umgebung blühe, wachse und gedeihe. Man sei so erfolgreich, dass innerhalb sehr kurzer Zeit ein neuer Mitgliederrekord in der mittlerweile 102-jährigen Vereinsgeschichte erzielt wurde, man aktuell etwas mehr als 480 Mitglieder stark sei.

„Die Notwendigkeit und Dringlichkeit unseres Vereinszwecks ist also nach wie vor unter den Eigentümern und Vermietern in der hiesigen Region unstreitig. Fast ausnahmslos treten unsere neuen Mitglieder dem Verein bei, da sie Probleme rund um ihr Eigentum haben, insbesondere bei der Vermietung, von unseren Vereinsleistungen profitieren wollen und selbstverständlich auch werden.“ Dies habe auch dazu geführt, dass die Beratungstätigkeit von Körner selbst als Justiziar des Vereins auch im Jahr 2022 erneut deutlich ausgeweitet werden musste. „Erfreulich ist auch in diesem Jahr die Tatsache, dass die seit 1997 festgesetzten Mitgliedsbeiträge auch im Jahr 2023 stabil bleiben und nicht angehoben werden müssen.“

Positiv stellt Andreas Körner auch heraus, dass die Kampagne zur Akquise von Kooperationspartner weiter ausgebaut wurde.