So wünschen sich Anwohnerinnen und Anwohner die Anzeige von Geschwindigkeitstafeln. Doch nach wie vor zeigen sie häufig in roten Ziffern eine überhöhte Geschwindigkeit an.

Verkehrswacht Erschreckende Ergebnisse bei Tempomessung in Bad Lauterberg

Zu der Jahreshauptversammlung der Verkehrswacht Bad Lauterberg hat der Vorsitzende Axel Ludwig neben den erschienenen Mitgliedern – darunter Bürgermeister Rolf Lange (CDU) – auch zahlreiche Gäste aus Organisationen und Einrichtungen begrüßt, mit denen die Verkehrswacht zusammengearbeitet hat.

Ludwig berichtete von den Aktivitäten im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit in den Jahren 2021 und 2022, die allerdings aufgrund der Corona-Krise stark eingeschränkt waren. Hauptaugenmerk lag auf den im Stadtgebiet aufgehängten Geschwindigkeitsanzeigetafeln, die zum Teil erschreckende Ergebnisse dokumentierten. Darüber sind die zuständigen Behörden (Landkreis und Polizei) informiert worden.

Zusammenarbeit mit Kindergarten und Schule

Das Aufstellen einer der vereinseigenen Anlagen im Kupferroser Weg in der Nähe des Kindergartens habe deutliche Wirkung gezeigt, so Ludwig. Der Verkehrssicherheitstag an der KGS Bad Lauterberg wurde unterstützt.

Als größte Herausforderung sieht der Verein (wie bereits in der letzten Versammlung benannt) die künftige Besetzung der Vorstandsposten. Ludwig berichtete, dass der amtierende Vorstand sich seit nun vier Jahren bemühe, willige Nachfolger für die freiwerdenden Posten im Jahre 2023 zu finden. Bislang ist das nicht gelungen. Und da drei der amtierenden vier Vorstandsmitglieder im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen, bleibt dem Verein derzeit nur übrig, Fusionsgespräche mit der Verkehrswacht aus Herzberg zu führen. So soll die Arbeit fortgesetzt und eine Auflösung des Vereins vermieden werden, der im Jahr 1957 gegründet wurde.

Unterstützung aus Herzberg und Gieboldehausen?

Der anwesende Geschäftsführer der Herzberger Verkehrswacht, Michael Holzapfel, beschrieb ähnliche Problematiken in der dortigen Vereinsarbeit durch Überalterung in Verein und Vorstand. Man zeige sich daher offen für entsprechende Gespräche im neuen Jahr. Ludwig kündigte seine Bereitschaft an, bei einem eventuellen Zusammenschluss auch weiter Vorstandsarbeit zu leisten.

Kassenführer Frank Bauer konnte von einer soliden Kassenlage berichten, die Mitgliederzahl ist konstant bei 54 Mitgliedern geblieben. Der ebenfalls anwesende Vorsitzende der Verkehrswacht Gieboldehausen, Uwe Sommer, konnte sich über eine Spende in Höhe von 500 Euro freuen, die für Kinder-und Jugendarbeit in der Region verwendet werden. In Gieboldehausen ist zur Verkehrserziehung von Vorschulkindern ein sogenanntes Agility-Board angeschafft worden, welches auch im hiesigen Bereich eingesetzt werden kann.

Ehrungen

Dieter Böhm für 50 Jahre; Armin Deperade 45 Jahre; Lothar Tölle, Dr. Helmar Koch. Ludwig Exner je 40 Jahre; Horst-Dieter Steinhaus 35 Jahre; Manfred Fricke 20 Jahre; Cornelia Sander, Thomas Voigt, Gerhard Johnen, Peter Feng und Fritz Vokuhl für 15 Jahre.

Mit einem Imbiss endete die vielleicht vorletzte Jahreshauptversammlung der eigenständigen Verkehrswacht Bad Lauterberg.

