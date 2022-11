E-Scooter-Verleih ist Thema im Ausschuss

Im Bad Lauterberger Tourismusausschuss geht es am Donnerstag um einen Antrag zum Thema Elektrorollerverleih in der Kneipp-Stadt.

Die Mitglieder des Ausschusses für Tourismus und Stadtmarketing treffen sich am Donnerstag, 17. November, ab 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Vortragssaal des Hauses des Gastes. Auf der Tagesordnung stehen der Gästebeitrag, die Kurparkordnung und Ideen wie ein E-Scooter-Verleih, ein Bikepark und ein Fitnesstrail. Außerdem will sich die Verwaltung dazu äußern, wie man in Zukunft Wanderwege, Wassertretstellen und die Ortseingänge pflegen möchte.

Der Antrag, einen E-Scooter-Verleih in Bad Lauterberg einzurichten, stammt von der FDP-Fraktion. Tobias Hungerland und Marcel Deppe, die für die Partei im Stadtrat sind, wollen damit das Mobilitätsangebot in Bad Lauterberg verbessern. „Die Busverbindungen werden nicht besser“, sagt Hungerland und Deppe fügt hinzu: „Ein Taxi bekommt man auch schlecht.“

Mit einem E-Scooter-Verleih würde man sowohl Gästen als auch Einwohnern ein individuelle Beförderungsmittel bieten, mit denen man insbesondere den Bahnhaltepunkt in Barbis attraktiver machen könnte – schließlich können man von dort mit einem Elektroroller in die Stadt fahren. „Das ist richtig praktisch“, sagt Hungerland.

Damit die Roller nicht überall verteilt im Stadtgebiet herumliegen, sollen Parkzonen eingerichtet werden. „Nur wenn Nutzerinnen und Nutzer die E-Scooter an einem dafür vorgesehen Ort abstellen, hört der Bezahlvorgang auf“, erklärt Hungerland. Einen ähnlichen Antrag hat es im Bad Lauterberger Stadtrat schon einmal gegeben. Damals sei das Vorhaben daran gescheitert, dass der in Göttingen agierende Anbieter Bolt kein Subunternehmen im Südharz fand, das die Roller nachts einsammelt, um sie aufzuladen. „Das Aufladen könnte zum Beispiel ein Netzwerk aus örtlichen Unternehmen übernehmen“, schlägt Hungerland vor.