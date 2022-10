Kinder der Kita Barbis stimmen sich auf Reformationstag ein

Am 31. Oktober ist Reformationstag. Die Erzieherinnen der Evangelisch lutherischen Kindertagesstätte Barbis haben den Kindern das Thema näher gebracht und sie so auf diesen Tag eingestimmt.

Im Jahr 1571 hat Martin Luther seinem Ärger Luft gemacht und eine lange Liste mit seinen Thesen an die Schlosskirche Wittenberg genagelt. Dieses Ereignis gilt der evangelisch-lutherischen Kirche als Startpunkt für eine erneuerte Kirche und eine neue Zeit. „Wir sprechen mit den Kindern über Luthers Ängste und seinem Mut, zu seinen Überzeugungen zu stehen. In gemeinsamen Kreisen denken wir an Martin Luther und schauen uns über einen Beamer einen Kurzfilm über ihn an. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Lutherrose – ein Zeichen für Martin Luther und die Reformation“, berichtet Darlene Albrecht, Leiterin der Evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte Barbis.

Die Lutherrose als Geschenk für die Familien. Foto: Ev. luth. Kindertagesstätte Barbis / Kita

Luthers Glaubensbotschaft heißt: „Glaube und Liebe ist das ganze Wesen eines Christen. Der Glaube empfängt, die Liebe gibt!“ Die Kinder bereiten ihren Familien ein besonderes Geschenk für diesen Tag. So bekommt jede Familie eine weiße Rose mit einem Herz und einer kleinen Süßigkeit.

„Die ev. luth. Kita Barbis wünscht allen einen schönen Feiertag“, so Albrecht abschließend.