Barbis. Zwei Traktoren mit einem sechsstelligen Wert haben Diebe am Wochenende im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Barbis sind zwei fabrikneue Ackerschlepper des Herstellers John Deere von einem Betriebsgelände entwendet worden.

Blaulicht Bad Lauterberg Einbruch in Barbis: Zwei fabrikneue Ackerschlepper gestohlen

In der Barbiser Straße im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis sind in der Nacht von Freitag auf Samstag, 24. September, nach einem Einbruch in einen dort ansässigen Betrieb gleich zwei landwirtschaftliche Fahrzeuge gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Bei den beiden baugleichen Fahrzeugen handelt es sich demnach um zwei fabrikneue Ackerschlepper des Herstellers John Deere in der Farbe gelbgrün und mit markanter Fronthydraulik.

Wert wohl sechsstellig

Ihr Gesamtwert wird auf einen unteren sechsstelligen Wert geschätzt. Die Traktoren wurden mutmaßlich mittels Serienschlüssel gestohlen und hatten noch keine amtliche Zulassung.

Von den Dieben und den Fahrzeugen fehlt bislang jede Spur.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung gesehen haben, sich zu melden. Auch sei von Relevanz, wem die Diebe mit ihren entwendeten Fahrzeugen möglicherweise auf der Flucht aufgefallen sind und Angaben zu deren Fluchtrichtung oder Verbleib machen kann.

Das Polizeikommissariat Bad Lauterberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05524/9630 entgegen.