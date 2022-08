Bad Lauterberg. Ob Fuhrmann, Holzhauer oder Hexe: Der Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg bewahrt das Andenken an die traditionellen Harzer Berufe.

Beim Heimatnachmittag in Bad Lauterberg zeigt der Harzklub, womit die Harzer früher ihr Geld verdient haben. Der Harzklub stellt die Traditionsberufe szenisch dar. Die Heimatgruppe untermalt die Brauchtumsdarbietung mit Liedern.

Harzer Heimattag Harzklub lässt in Bad Lauterberg das Brauchtum aufleben

Eine Reise in die Vergangenheit hat die Gäste des Bad Lauterberger Kurparks am Sonntag erwartet: Der hiesige Harzklub-Zweigverein hat dort Harzer Brauchtumsberufe präsentiert.

Fuhrleute, Holzhauer, Bergmänner, ein Schmied und zum Schluss Peitschenknaller zeigten den Besucherinnen und Besuchern, wie man früher in der Region gearbeitet, gelebt und Geld verdient hat. Sogar einige Hexen waren zugegen und stellten ihr Handwerk vor.

Der Vorsitzende Klaus Wiedemann betonte bei seiner Begrüßung, dass man bei den Vorträgen das Erbe der Vorgängergenerationen immer mit größtem Respekt betrachtet.

Die Heimatgruppe des Bad Lauterberger Zweigvereines hatte zu den szenischen Darbietungen ein entsprechendes Repertoire an Musik- und Gesangsstücken im Gepäck. Alle Lieder und Inszenierungen wurden von Nicole Fröhlich, die als Heimatgruppenleiterin durch das Programm führte, ausführlich kommentiert.

So erlebten die Besucherinnen und Besucher im Kurpark einen informativen und lehrreichen Nachmittag mit Einblicken in das Leben in der Vergangenheit. Die Folkloregruppe verabschiedete die Gäste vor der Konzertmuschel zu den Klängen des Trompetenechos.