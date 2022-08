Horst Winkler ist mit seiner Familie im Jahr 1946 von Schlesien nach Bad Lauterberg geflüchtet. Heute lebt er in Berlin. Für die Feier seines 80. Geburtstags kehrt er in den Südharz zurück. Horst Winkler vor dem Eingang des Hauses, in dem er in Bad Lauterberg gewohnt hat.