Bad Lauterberg. Hinter einem Mehrfamilienhaus in Barbis ist ein Motorrad gestohlen worden.

Blaulicht Diebe stehlen goldene Suzuki in Barbis – Wert 23.000 Euro

Vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Barbiser Straße in Barbis haben Unbekannte in der Nacht zum 4. Oktober ein Motorrad gestohlen.

Die goldfarbene Suzuki GSF 600 S war nach Angaben des Eigentümers unter einem Carport abgestellt. Der Zeitwert der Maschine soll etwa 23.000 Euro betragen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

