Kirche Konzert Harz Gewinner von „The Voice of Germany“ singt in Bad Lauterberg

Die Jugendkirche in der Bäderregion Harz (Juki Paulus) gibt es nun seit circa eineinhalb Jahren, und in dieser Zeit ist viel passiert. Nur ein Eröffnungsfest konnte noch nicht stattfinden. Das wird nun nachgeholt: Dazu lädt der Jugendkirchenvorstand am Samstag, 18. September, von 11 bis 18 Uhr auf das Gelände der Paulusgemeinde,Stollenweg 6 in Bad Lauterberg, ein. Angesprochen sind alle Interessierten und ganz besonders natürlich die Jugendlichen der Region.

Der Höhepunkt an diesem Tag ist ein Konzert um 14 Uhr in der Pauluskirche von dem „The Voice of Germany“-Gewinner von 2018, Samuel Rösch, der auch gerade sein Debütalbum „Geschichten“ veröffentlicht hat.

Auch Patrick Duda kommt

Aber auch darüber hinaus ist einiges geplant und es gibt ein buntes Programm unter anderem mit einem Bubble-Soccer-Turnier, Musik von Patrick Duda (Teilnehmer bei DSDS in diesem Jahr), Kuchenbuffet, Grillstand, Waffelverkauf, Minicafé, Getränkestand, Wikinger-Schach-Turnier, Kinderschminken und vielem mehr.

Der Jugendkirchenvorstand freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dankt allen Sponsoren für die tolle Unterstützung für dieses Event. Der Eintritt ist frei. Die 3G-Regeln werden umgesetzt.

Der Jugendkirchenvorstand freut sich auf die Eröffnungsfeier. Foto: Jugendkirche

Rückblick auf eineinhalb Jahre

Was hat die Jugendkirche der Bäderregion seit ihrer Gründung auf die Beine gestellt? Ein eigener Jugendraum wurde renoviert und modern eingerichtet. Es wurde Geld in hochwertige Technik investiert, die in der Coronakrise intensiv genutzt wurde.

In der Anfangsphase der Coronakrise wurde die Tafelarbeit in der Andreas-Kirchengemeinde Bad Lauterberg unterstützt und ein Einkaufsservice für ältere Menschen ins Leben gerufen. Auch der Kontakt zur älteren Generation war wichtig, und so wurden zu Ostern 2020 und 2021 viele Postkarten mit Ostergrüßen für die Alten- und Pflegeheime in Bad Lauterberg und Bad Sachsa gestaltet und geschrieben.

Eigener Youtube-Kanal

Für Heiligabend 2020 hat der Jugendkirchenvorstand ein eigenes Videokrippenspiel geschrieben und gedreht, das auf dem eigenen Youtube-Kanal über 1.300-mal angeklickt wurde. Es wurden besondere Gottesdienste gehalten, wie etwa ein Disney-Gottesdienst. Ein Kreuzweg aus Bausteinen wurde erarbeitet und in Bad Lauterberg und in Bad Sachsa aufgebaut.

Wer auf jeden Fall beim Konzert von Samuel Rösch dabei sein möchte, sollte sich bestenfalls im Voraus anmelden: per E-Mail mit Name, Anschrift und Telefonnummer an jugendkirche.baederregion@web.de