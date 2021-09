In Bad Lauterberg: Unbekannte beschädigen Exponate

Am Mittwoch haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofes in Bad Lauterberg auf dem Ausstellungsgelände zur Montanindustrie „vor dem Scholben“ erneut eine erhebliche Sachbeschädigung feststellen müssen. Unbekannte haben nicht nur erneut Ausstellungsstücke und die Dennert-Tanne sowie den dort befindlichen Gedenkstein beschmiert. Dieses Mal wurde außerdem „unkontrollierte Kraft“ an den dort befindlichen Ausstellungsstücken ausgelassen. Das teilt die Stadtverwaltung von Bad Lauterberg mit.

Erhebliche Kosten

„Zur Regulierung dieses Schadens muss die Stadt noch etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, da mehr Schaden verursacht wurde.“ Eine Sachbeschädigung im vergangenen Jahr – ebenfalls Farbschmierereien an gleicher Stelle – hat erhebliche Kosten verursacht.

Bei der Polizei wurde wie bereits 2020 Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Personen, die in den letzten Tagen Ungewöhnliches in diesem Bereich beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter 05524/9630 oder bei der Stadt unter 05524/853-102.