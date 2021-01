„Wir brauchen das Geld, sonst fällt die Maschinenfabrik ein“

Die Maschinenfabrik der Königshütte (Auszug)

Zu jeder großen Eisengießerei gehörte früher eine Werkstatt mit Maschinen. Auf der Königshütte wurde dieses Gebäude wohl 1815 errichtet und später durch Anbauten vergrößert. In den Akten ist vom Bohr- und Drehwerk die Rede. Auffallend sind die großen Fenster, die für die Arbeiter des 19. Jahrhunderts das notwendige Tageslicht in die Werkstatt brachten, als es noch kein elektrisches Licht gab.

Nach der Privatisierung der Hütte wurde 1875 die Maschinenfabrik erheblich erweitert. So wurden die Gebäudeflügel durch eine Überdachung und ein Quergebäude zu einer großen Werkstatt zusammengefügt. 1920 und 1921 kam der Fachwerk-Vorbau dazu. Die Schmiede erhielt ein besonderes Gebäude. Durch Sheddächer fällt von oben Licht in die Werkstatt, sodass bei Tageslicht an der riesigen Plandrehmaschine von 1875 gearbeitet werden kann. Um die schweren Teile an die Maschine bringen zu können, wurde eine Kranbahn errichtet.

Der ursprüngliche Antrieb für alle Werkzeugmaschinen kam von einem Wasserrad mit 5,24 Metern Durchmesser. Später trieb ein Drahtseil vom gegenüber liegenden, ehemaligen Walzwerk-Gebäude die Maschinen an. Dieses Antriebsseil überquerte den ganzen Hüttenhof. Vor 1887 wurde vor dem Gebäude eine kleine Dampfmaschinenanlage aufgestellt, eine weitere Antriebskraft.

Seit etwa 1880 machte die Königshütte Reklame für ihre Produkte aus der Maschinenfabrik: zum Beispiel Dampfmaschinen, Turbinen und Wasserräder, komplette Mühlen-Einrichtungen. Bis etwa 1990 umfasste das Lieferprogramm auch Anlagen für die Gipsindustrie, die in alle Welt geliefert wurden.

Quelle: www.koenigshuette-badlauterberg.de