Lkw rutscht bei Bad Lauterberg Hang hinunter

Ein Lkw ist Dienstagmittag, 19. Januar, auf der Kreisstraße 432 bei Bad Lauterberg einen Abhang hinuntergerutscht und musste mit Spezialgerät geborgen werden. Darüber informiert die Polizei Bad Lauterberg auf Nachfrage unserer Zeitung. "Vor Ort gab es umsichtige Ersthelfer. Zwei Damen zogen sich umgehend Warnwesten an und regelten den Verkehr bis die erste Polizeistreife am Unfallort eintraf", lobt die Polizei das engagierte Vorgehen der Helferinnen.

Gegen 12.30 Uhr hatte der leere Tanksilo-Lastkraftwagen einer auswärtigen Spedition die K432 aus dem Stadtgebiet Bad Lauterberg kommend in Richtung Kreisel/ Auffahrt zur Bundesstraße 243 befahren. Im Steigungsbereich des sogenannten Butterbergs kam er aufgrund extremer Glätte nicht mehr weiter. Der Lkw geriet mit der Zugmaschine auf das aufgeweichte Bankett und der Silozug rutsche nach rechts den recht steilen Abhang hinunter. Der Zug kippte aber nicht um, sodass der Fahrer mit dem Schrecken davonkam.

Es musste eine Firma aus Nordhausen kommen, um den Silozug zu bergen

Zur Bergung des nur mäßig beschädigten Silozuges in dem verschneiten und somit glatten Gelände musste eine Firma aus Nordhausen anrücken. Zwei Spezialkräne kamen an der Unfallstelle zum Einsatz. Dazu musste die Kreisstraße von Bad Lauterberg bis zum Kreisel in beide Richtungen voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Nach Auskunft der Bergungsfirma sollten die Arbeiten und somit die Sperrung noch bis ca. 18 Uhr andauern.