Mietwohnungen: Angebote und Nachfragen sinken im Jahr 2020

Trotz der Pandemie konnte die Baugenossenschaft das Gebaude an der Ahnstraße in Bad Lauterberg renovieren.

Zig Menschen arbeiten im sogenannten Homeoffice, Schüler verfolgen den Unterricht von zu Hause aus, alle Generationen verbringen daheim noch mehr Zeit als sonst, manche müssen gar in häusliche Quarantäne – die Corona-Pandemie macht deutlich, wie wichtig die eigenen vier Wände sind. Das ist möglicherweise ein Grund, warum die Gemeinnützige Baugenossenschaft Bad Lauterberg einen Rückgang von 25 Prozent bei der Mieterfluktuation für das vergangene Jahr verzeichnet: weniger Kündigungen und weniger Weitervermietungen.

Auch die Nachfrage nach Wohnungen sei 2020 um rund ein Viertel zurückgegangen, sagt Ingo Fiedler vom Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft gegenüber unserer Zeitung. Wer eine Mietwohnung in Bad Lauterberg sucht, stammt in der Regel aus dem Altkreis Osterode und nicht zum Beispiel aus Großstädten.

Ansonsten hat sich die Pandemie kaum auf die Genossenschaft ausgewirkt. Mieten seien trotz Corona regelmäßig gezahlt worden: Es habe Fiedler zufolge nur wenige Ausfälle gegeben, vergleichbar mit dem Jahr 2019. In wenigen Fällen seien kurzfristige Verlängerungen der Mietzahlungen vereinbart worden, wenn der Mieter zum Beispiel seinen Arbeitsplatz verloren hatte. Auch Ratenzahlungen und Stundungen wurden angeboten, doch so gut wie nicht genutzt.

Angenehmes und günstiges Wohnen

Das könnte an der bislang relativ guten wirtschaftlichen Lage im Südharz liegen. Diese ist – neben günstigen Zinsen – ein Grund, warum so gut wie alle Häuser in der Kneippstadt verkauft sind. „Es ist nicht ein Haus mehr da“, verdeutlicht Thomas Mennecke, einer der beiden Geschäftsführer von Der Regionalmakler in Bad Lauterberg, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Im Altkreis Osterode würden Fachkräfte in der Industrie gesucht werden. Einige von diesen, die von außerhalb kommen, merkten, dass das Wohnen hier angenehm und vergleichsweise günstig sei – und investieren dann in eine eigene Immobilie. Das habe allerdings nichts mit der Corona-Situation zu tun, ergänzt Mennecke: Dass kaum Häuser verkauft werden, habe sich bereits 2019 abgezeichnet. Ein weiterer Grund dafür sei, dass potentielle Verkäufer ihre Immobilien behalten, sie zum Beispiel weiterhin als eigene Ferienwohnung nutzen oder vermieten.

Private Mietwohnungen: Angebot sinkt

Private Einzelvermieter seien laut einer Umfrage der beliebteste Vermietertyp in Deutschland. Das teilt Andreas Körner, Vorsitzender und Justiziar des Vereins Haus und Grund Bad Lauterberg, im jüngsten Schreiben an die Vereinsmitglieder mit. „Die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer stellen einen Stabilitätsanker, vor allem in Krisenzeiten in Deutschland dar“, sagt er in Bezug auf die Pandemie.

Körner warnt aber, dass es für private Einzelvermieter eine immer größere Herausforderung werde, Wohnraum bereitzustellen. Das liege auch an zunehmenden Regulierungen und mehr bürokratischem Aufwand. Entsprechend gehe das Angebot an Wohnungen „dramatisch zurück, und dringende Investitionen in den Neubau, aber auch die Sanierungen zu Gunsten von Klimaschutz und altersgerechtem Umbau werden zurückgenommen“.

Baugenossenschaft in der Corona-Zeit:

„Frühzeitig haben alle Mitglieder im Verband der Wohnungswirtschaft Niedersachsen/Bremen e.V. versichert, keine corona-bedingten Wohnungskündigungen auszusprechen“, teilt Ingo Fiedler vom Vorstand der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Bad Lauterberg mit, die Verbandsmitglied ist. Dadurch habe es auch keine negative wirtschaftliche Auswirkung auf die Genossenschaft gegeben: Der Jahresgewinn 2020 liege bei rund 117.000 Euro, Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung seien etwas höher als im Jahr 2019. Entsprechend brauchten keine Kurzarbeit oder Corona-Hilfen beantragt werden.

Wie alle, musste auch die Lauterberger Baugenossenschaft sich mit den Einschränkungen gegen die Ausbreitung des Virus auseinandersetzen. So wurden die Corona-Regeln bei Wohnungsbesichtigungen oder im Büro berücksichtigt und Aufsichtsratssitzungen und Mitgliederversammlung corona-konform durchgeführt. Zudem erweiterte das Unternehmen die Homeoffice-Arbeit und investierte in IT und IT-Sicherheit.

Bei Handwerker-Aufträgen gab es trotz der Pandemie keine größeren Verzögerungen. Fiedler berichtet etwa von einer Großmaßnahme am Gebäude in der Ahnstraße 18: Im vergangenen Jahr wurden Dach und Haustür erneuert, es gab einen Anstrich und einen neuen Gehweg für etwa 80.000 Euro. Zudem konnten planmäßig fünf Wohnungen für rund 220.000 Euro grundsaniert werden.

Weitere Planungen werden jedoch vorsichtig vorgenommen. Fiedler: „Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Als größter Wohnungsvermieter in Bad Lauterberg haben wir auch eine soziale Verantwortung.“ Größere Bauvorhaben seien verschoben worden.