B27 oberhalb von Bad Lauterberg wieder freigegeben

Ein Bauwagen, Maschinen wie Bagger und rot-weiße Absperrungen stehen noch am Rand der Bundesstraße 27 oberhalb von Bad Lauterberg. Sie zeugen von den Bauarbeiten, die in den zurückliegenden Monaten stattgefunden haben. Doch der Straßenverkehr rollt nun wieder zwischen Oderhaus (L519) und Braunlage.

Von Ende September bis vergangene Woche hatten Bauarbeiter unter anderem den Fahrbahnbelag auf dem 1,1 Kilometer langen Abschnitt erneuert. Sie waren sogar ein paar Tage eher als geplant fertig geworden, auch die Kosten von insgesamt etwa 500.000 Euro wurden eingehalten. Dazu zählt auch ein neues Schutzplankensystem, das nun installiert wurde. Damit wird die bisherige dritte Fahrspur abgetrennt. Das ist wegen der massiven Schäden an den Stützwänden nötig (wir berichteten).

Abschnitt bleibt vorerst noch zweispurig

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar teilte auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass die Beseitigung der Stützwandschäden in Planung sei. „Ein genauer Zeitpunkt der Fertigstellung kann aktuell nicht genannt werden, da aufwendige Genehmigungsverfahren erforderlich sind.“ Bis dahin bleibt die B27 in dem Abschnitt zweispurig. son