Vorfreude auf das Christfest macht ein Besuch des Kurparks von Bad Lauterberg – schon am Eingang nahe der Konzertmuschel.

Dort am Holzhäuschen hängen nämlich Weihnachtsgrüße von der städtischen Kindertagesstätte „Spatzennest“. Kinder der Spechtgruppe haben zum Beispiel Weihnachtsbäume aus vielen grünen Punkten kreiert und rote Kerzen darauf gemalt. Abgedruckt ist unter anderem auch ein Rezept, um Plätzchen zu backen, sowie der Text von „Oh Tannenbaum“ – vielleicht stimmt der ein oder andere Parkbesucher das Lied an.

Wünsche an Bäume hängen

Zwei unterschiedlich große Tannenbäume stehen im Bad Lauterberger Kurpark neben dem Seiteneingang des Haus des Gastes. Es handelt sich um Wunschbäume, an die Kinder (an den kleinen Baum) und Erwachsene (an den großen) ihre persönlichen Seelen-Wünsche hängen sollen.

Die beiden Wunschbäume im Kurpark. Foto: Kjell Sonnemann / HK

Die entsprechenden Anhänger für die Bäume findet man – coronakonform – draußen vor dem Seiteneingang auf einem Tisch in einer Kiste.

Die Wunschbäume bilden den Abschluss des „Lauterberger Adventswegs“. Es handelt sich um 24 Geschichten, Gedichte und Sprüche, die an 24 Laternen im Kurpark verteilt sind. Start für den Weg ist mit dem ersten „Türchen“ nahe der Konzertmuschel. Es habe bereits am 1. Dezember positive Rückmeldungen gegeben, berichtet eine der Organisatorinnen. So wie zuvor beim „Laternenweg“ sollen Familien auf eigene Faust losziehen.son