„Sehen und gesehen werden“ – Radfahren in der dunklen Jahreszeit

Wenn sich Ingrid und Klaus Breme aus Barbis für einen Ausflug mit den Fahrrädern fertigmachen, achten sie besonders auf die Sicherheit: Fahrradhelme sind Pflicht, ebenso helle, möglichst reflektierende Kleidung. „Sehen und gesehen werden ist das A und O“, sagt Ingrid Breme. Und ihr Mann fügt hinzu: „Wir Radfahrer haben keine Knautschzone. Wenn uns ein Auto erwischt, dann sind wir weg.“

Mit Drahteseln und Sicherheit kennen die beiden sich aus, betreiben sie doch einen Radsportshop in Barbis und starteten bei zig Touren – sie absolvierten zum Beispiel bereits vor 30 Jahren das Skandinavien-Diplom. Beim Redakteursbesuch berichten sie, wie man sein Fahrrad auch in der dunklen Jahreszeit sicher fahren kann.

Wer mit einem Rennrad unterwegs ist, trägt oft ein buntest Trikot. Alle anderen – Mountainbiker, E-Bike-Fahrer, Erwachsen und Kinder – sind sehr oft dunkel angezogen, haben Bremes bemerkt. Stürzt ein Biker abends im Wald, ist es schwer, den Verunfallten zu finden, gibt Ingrid Breme ein Beispiel. Hinzu kommen die Gefahren im Straßenverkehr, wenn Radler nur schlecht oder sehr spät von Autofahrern zu erkennen sind.

Reflektoren und Licht

Darum sollten Radfahrer helle, reflektierende Kleidung tragen. Zum Beispiel eine Warnweste, wie sie in Fahrzeugen mitgeführt werden muss. Auch Reflex-Bänder, die der Träger an Arm und Bein anlegen kann, sind zu empfehlen.

Klaus Breme erinnert sich an Artikel, die es einst auch als Werbegeschenke gab: wie etwa reflektierende Plastik-Bären, die Schulkinder oft an ihren Ranzen hatten. „Jeder Schwede hat auch heute zehn von den Blinkies, etwa an Jacken und Kinderwagen“, erläutert er. Früher sah man in Deutschland orangenfarbene Abstandshalter, die seitlich am Fahrrad ausgeklappt wurden. Damit sind die Radler stets besser zu erkennen. Er selber hat sich auch bewusst für eine orangefarbene Satteltasche entschieden. Er hat noch eine Idee: An Liege-Fahrrädern könnten Wimpel von Kinderfahrrädern angebracht werden.

Reflektor-Bänder werden an Armen und Beinen befestigt. So sind Radfahrer und Fußgänger besser zu erkennen. Foto: Kjell Sonnemann / HK

Natürlich sollten auch die vom Gesetzgeber geforderten Reflektoren am Drahtesel sein: vorne in Weiß, hinten in Rot, an den Rädern gelbe „Katzenaugen“ oder Speichenreflektoren. Oder: „Gute Reifen haben schon einen silbernen Reflexstreifen“, berichtet er.

Das Licht muss ebenfalls funktionieren. „Speziell junge Leute haben oft kein Licht im Dunkeln an“, so die Beobachtung des Experten. Dabei hat die Technik Fortschritte gemacht. Rote Rückleuchten gibt es in Varianten, die bis zu 30 Minuten weiterleuchten, nach dem das Fahrrad steht, weil sie die Energie etwa des Felgendynamos speichern. Es gibt zudem Frontleuchten, die heller sind als ein Autoscheinwerfer.

Im Straßenverkehr sind auch Leuchtmittel mit Batterien zugelassen: Dank LED-Technik verbrauchen sie nur wenig Energie. Es gibt außerdem blinkende, rote Lichter, die sich Radfahrer hinten an ihrem Helm befestigen können.

Ein Fahrradhelm sollte immer getragen werden. Die Modelle sind leicht und gut belüftet – ganz anders als die ersten Varianten: „Sie waren aus Styropor und hatten anscheinend nur eine Größe. Ich musste meinen Helm mit dem Cuttermesser anpassen“, erinnert sich Klaus Breme. „In Schweden hatte man vor 30 Jahren schon Helme auf“, so Ingrid Breme. In Deutschland seien sie damals eher belächelt worden.

Fahrradreifen und Luftdruck

Wer im Winter mit seinem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich zudem mit den Reifen beschäftigen, etwa auf das Profil achten. Zusätzlich gibt es, wie beim Auto auch, Ganzjahresreifen zu kaufen. „Und wer ganz sicher gehen will, der fährt mit Spikes“, sagt Klaus Breme. Die seien fürs Fahrrad erlaubt, weil sie den Straßenbelag nicht zerstören. Damit verringert sich die Sturzgefahr, wenn vereiste Flächen wie Pfützen übersehen werden.

Mit Spikes kann man auf Schnee und Eis fahren. Foto: Herma Niemann / HK

Den Reifendruck zu verringern, um mehr Auflagefläche zu bekommen, davon halten Bremes nichts. Das könne eher zu einer Reifenpanne führen. Der Druck im Reifen muss außerdem zur Ausführung passen: Bei viele Rädern steht der empfohlene Druck außen auf dem Mantel, manchmal aber nur schwer zu erkennen.

Die Bremsen müssen – nicht nur in der dunklen Jahreszeit – zuverlässig funktionieren. Für Fahrräder gibt es sogar einen Bremsen-Check beim Fachmann. Klaus Breme berichtet, er habe in dieser Saison – in der viele Menschen wegen der Corona-Pandemie das Fahrradfahren wieder für sich entdeckt haben – viele abgenutzte Fahrradbremsen gesehen. Zum Beispiel, wenn der Belag moderner Scheibenbremsen schon komplett verschlissen war und dadurch das Metall beim Bremsen kratzte.

Was noch wichtig ist, sagt Ingrid Breme abschließend: eine Klingel. Es komme vor, dass Radfahrer Fußgänger überholen wollen, sich nicht bemerkbar machen und es dann zum Zusammenstoß kommt.

Bremes fassen zusammen: Wer auf die richtige Ausstattung seines Fahrrads achtet, aufmerksam und richtig gekleidet fährt, der kann auch im Winter Ausflüge machen oder zur Arbeit radeln.