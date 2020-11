Bad Lauterberg. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in Bad Lauterberg auf der Wissmannstraße als Teil der B27 gekommen.

Auto übersehen: Unfall auf Durchfahrtsstraße in Bad Lauterberg

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 9.40 Uhr auf der Wissmannstraße (B27) in Bad Lauterberg gekommen. Ein Auto fuhr von einem Parkplatz auf die Durchfahrtsstraße und stieß dabei mit einem weiteren Pkw zusammen. Zwei Insassen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, ein weiterer kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Vor Ort waren Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehr Bad Lauterberg. Die Wehr sicherte die Unfallstelle ab, übernahm den Brandschutz und unterstützte beim Reinigen der Unfallstelle. son