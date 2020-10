Mit 66 Jahren gehört die Seilbahn zum Hausberg in Bad Lauterberg noch lange nicht zum alten Eisen. Am 4. August 1954 fand die erste Seilbahnfahrt statt. Inzwischen sind tausende Gäste sicher auf dem Hausberg gelandet.

An der Talstation hilft Mitarbeiter Jens Kruck den Gästen beim Einstieg. Foto: Rolf Steinke / HK

Gerade in den Herbstferien ist die Seilbahnfahrt zum Hausberg bei Besuchern und Einheimischen sehr beliebt. Schon bei dem Einstieg in die Zwei-Personen-Gondel, bei dem Mitarbeiter Jens Kruck behilflich ist, ist den Gäste anzumerken, wie sie sich auf die Fahrt freuen.

Die Talstation befindet sich auf etwa 290 Meter Höhe und endet beim Bergausstieg auf rund 400 Meter Höhe. Kruck weist die Gäste darauf hin, dass mitunter die Godel stehen bleibt. Gerade ältere Personen brauchen mehr Zeit, um in die fahrende Gondel einzusteigen und so wird diese kurz angehalten.

Auf der Bergstation angekommen, öffnet ein Mitarbeiter die Sicherheitsabriegelung der Gondel und achtet dabei auf die momentanen Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie.

Die meisten Gäste wandern von dort noch einige Höhenmeter hinauf bis zur Gaststätte auf dem Hausberg oder gehen auf Wanderwegen in die Stadt zurück.

Besucher lieben die Burgseilbahn

Das Ehepaar Thomas aus Hannover genießt den sonnigen Herbsttag auf dem Hausberg. Foto: Rolf Steinke / HK

Zu einem Tagesausflug ist das Ehepaar Thomas aus Hannover in die Kneippstadt angereist. Nach der Gondelfahrt genießen beide auf der Terrasse der Gaststätte die Aussicht auf Bad Lauterberg. Sie erzählten, dass sie auf einen freien Platz warten, um sich auf den Weiterweg zum Bismarckturm zu stärken. Die Fahrt mit der historischen Seilbahn, das regionale Speisenangebot in der Hausberg-Gaststätte und die vielen Villen in der Stadt führen sie immer wieder in die Kurstadt, bemerken die Hannoveraner.

Nach der Talfahrt hilft Mitarbeiter Jens Kruck den Gästen wieder beim Ausstieg. Oft fragen ihn die Gäste nach den technischen Daten der Seilbahn, die er gern vorträgt. Über 440 Meter Tragseile laufen über die Rollen der Seilbahn. Die Steigung am Hang beträgt 63 Prozent, der im Frühjahr und im Sommer gemäht wird. „Die Sicherheit der Gäste hat für uns oberste Priorität“, sagt Kruck.

Im Frühjahr 2001 gab es eine technische Sanierung, und stets wird die Burgseilbahn kontrolliert.

Während der Bestimmungen der Corona-Auflagen fährt die Seilbahn dienstags bis sonntags von 10 Uhr bis 18 Uhr auf den Hausberg und zurück zur Talstation.