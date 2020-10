Lauterbergerin erhebt Widerspruch gegen Baumfällung in Kurpark

Im „kleinen Kurpark“ beim Lauterberger Rathaus sind einige Bäume mit einem X markiert: Sie sollen gefällt werden. Die Stadtverwaltung hat dies aus Gründen der Verkehrssicherung in Auftrag gegeben, wie Michael Schmidt von der Stabstelle auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert: „Es wurde festgestellt, dass einige Bäume durch die Trockenheit geschädigt wurden, unter anderem diese Bäume im kleinen Kurpark, zwei weitere auf dem angrenzenden Grundstück. Eine Fachfirma hat die Bäume untersucht und erklärt, dass keine Rettung möglich sei.“ Die betroffenen Bäume sollen laut Schmidt bis Jahresende gefällt werden. Die Bad Lauterbergerin Ingrid Röger will das nicht hinnehmen und erhebt Widerspruch.

In einer E-Mail an den Landkreis Göttingen, die sie auch an die Stadtverwaltung und den Harz Kurier versendet hat, schreibt sie: „Hiermit informiere ich den Landkreis Göttingen erneut darüber, dass in und um Bad Lauterberg herum seit Jahren Bäume ohne Einhaltung eines ordentlichen Verwaltungsverfahrens gefällt werden. Zur Fällung stehen derzeit Habitatsbäume im kleinen Kurpark von Bad Lauterberg an. Ich habe der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass der Gefahrengehalt dieser Bäume konkret bestimmt werden muss, um die Vorgaben des Natur- und Landschaftsschutzes einzuhalten. Eine bloße Kennzeichnung reicht nicht aus.“ Weiter behauptet Ingrid Röger in dem Schreiben, dass die Fällungen aus Gründen einer geplanten „wirtschaftliche Verwertung“ des kleinen Kurparks als Baugrundstück.

Die Gesellschaft für Projektentwicklung mbH hatte den Zuschlag für den Neubau eines Verbrauchermarkt, Gewerbeflächen, Wohnungen und möglicherweise einer Sparkassenfiliale auf dem Rathaus-Areal erhalten. In den unserer Zeitung bekannten Plänen ist aber die Fläche, auf der die markierten Bäume stehen, gar nicht einbezogen.

In ihrem Schreiben behauptet die Bad Lauterbergerin weiter: „Um eine rechtmäßige Fällung der Bäume zu besorgen, ist die Stadt Bad Lauterberg verpflichtet, den Zeitpunkt und die Gründe für die Fällung von Bäumen zu veröffentlichen, um diese Maßnahmen zu legitimieren. Es handelt sich um Habitatsbäume, die lediglich aus konkreten Gefahrensituationen heraus gefällt werden dürfen.“ Daher beantrage sie „ein ordnungsgemäßes Verwaltungsverfahren durchzuführen“ und erhebt „Widerspruch gegen die anberaumten Baumfällungen unter dem Gesichtspunkt, dass die Gefahrenlage nicht konkret bestimmt und für jeden einzelnen Baum ein Gutachten zu erstellen ist.“ Da ihrer Auffassung nach ein rein wirtschaftliches Interesse Grund für die geplanten Fällungen sei, verlangt sie eine Mitteilung darüber, „an wen die Bäume gegebenenfalls zu welchem Preis verkauft werden sollen.“ Bis dies erfolgt sei, müsse die Fällung aufgeschoben werden.

„Wir kommen damit unserer Verkehrssicherungspflicht nach“

Michael Schmidt erläutert auf unsere Nachfrage zu dem Schreiben von Ingrid Röger, dass es sich bei der in Auftrag gegebenen Fällung nicht um ein „Verwaltungsverfahren“ handele. Die Bäume seien auch keine Naturdenkmäler oder stünden unter Naturschutz. Auch wirtschaftliche Überlegungen spielen dabei keine Rolle. „Wir kommen damit unserer Verkehrssicherungspflicht nach“, stellt Schmidt klar. Die Bäume seien geschädigt, von ihnen geht somit eine Gefahr aus.

Wir haben uns auch bei der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis nach dem Sachverhalt erkundigt. Dort weiß man um die beabsichtigte Fällung Bescheid: „Die Untere Naturschutzbehörde geht von einer sachverständigen Einschätzung zum Zustand des Baumes sowie der Prüfung artenschutzrechtlicher Belange durch die Stadt Bad Lauterberg im Harz oder eines von ihr beauftragten Dritten aus“ schreibt Sprecherin Andrea Riedel-Elsner.

Die Fläche, auf der die jetzt zu fällenden Bäume stehen, war gar nicht in die Neubauplanungen für das Rathaus-Areal einbezogen. Foto: GSP Gesellschaft für Projektentwicklung mbH / Archiv

Für die Verkehrssicherung sei der Grundstückseigentümer verantwortlich. „Insofern gibt es keinen Untersagungsgrund seitens des Landkreises.“ Hinsichtlich der Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes sei es lediglich verboten, in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September, Bäume abzuschneiden. Diese Vorschrift gelte auch innerhalb der Ortslagen. „Form- und Pflegeschnitte zur Gesunderhaltung der Bäume sind in diesem Zeitraum möglich. Grundsätzlich dient dieser Verbotszeitraum dem Schutz des Brutgeschehens der Vögel.“ Von diesem Verbot ausgenommen seien aber unter anderem „Bäume, die innerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen.“ Unter dem Begriff der „gärtnerisch genutzten Grundflächen“ fallen laut Naturschutzbehörde „alle Flächen, die durch eine gärtnerische Gestaltung, Herrichtung und Pflege geprägt sind. Hierzu gehören neben privaten Haus- und Kleingärten ohne erwerbswirtschaftliche Nutzung auch Parkanlagen, Rasensportanlagen und Friedhöfe. D. h. im Umkehrschluss, das Fällen oder Schneiden von Bäumen in Parkanlagen, wie in diesem Fall, ist ganzjährig zulässig.“

Dabei seien aber die gesetzlichen Regelungen des besonderen Artenschutzrechts zu beachten, so die Sprecherin weiter. „Daher ist vor jedem Schneiden der Baum- oder Gehölzbestand daraufhin zu untersuchen, ob sie als Brut- und Nistplätze besonders geschützter Arten dienen. Sollte dies zutreffen, ist eine Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde erforderlich. Unaufschiebbare Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zur dringenden Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind hiervon ausgenommen.“

Weiter erklärt die Behörde: „Das verminderte Niederschlagsaufkommen der letzten Jahre und die dadurch erfolgte Schwächung vieler Bäume, die auch das Auftreten von Baumschädlingen begünstigt und massenhaft zum Absterben von Bäumen geführt hat und auch weiterhin führen wird, stellt hohe Anforderungen – auch im Hinblick auf personelle und maschinelle Ressourcen – an den für die Verkehrssicherheit verantwortlichen Personenkreis. Dies betrifft insbesondere Verkehrswege wie Straßen und Gleisanlagen sowie innerörtliche und sonstige durch Menschen stärker frequentierte Bereiche.“