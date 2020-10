Barbis. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Bahnübergang in der Barbiser Straße vom 12. bis zum 15. Oktober wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist.

Bahnübergang in Barbis wird gesperrt

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Bahnübergang in der Barbiser Straße vom 12. bis zum 15. Oktober gesperrt ist. Grund sind Sanierungsarbeiten an den DB-Gleisen.

Die Querung der Bahnanlage am Bahnhaltepunkt Barbis ist für Fußgänger in beide Richtungen und für beide Haltepunktefahrtrichtungen nicht möglich. Eine entsprechende Umleitung des Verkehrs ist ausgeschildert. Es ist in diesen Tagen im Umleitungsbereich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Anwohner und Gäste werden hierfür um Verständnis gebeten.