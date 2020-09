Drei Orte für Kita-Neubau in Bad Lauterberg vorgeschlagen

Die Beitragsfreiheit für Kindergartenplätze in Niedersachsen umzusetzen, war und ist eine Mammutaufgabe für die Kommunen. Nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch, weil es oft gar nicht so einfach ist, ausreichend Fachpersonal zu finden – vor allem in ländlichen Gegenden. Trotzdem ist es völlig richtig, dass so viele Kinder wie möglich im Kindergarten zusammenkommen – damit sie den sozialen Umgang mit anderen lernen und damit ihre Eltern beruhigt zur Arbeit fahren können.

Dass Eltern auch im Krippenbereich – also unter drei Jahren – keine Beiträge mehr zahlen müssen, könnte irgendwann kommen, bemerkte Verwaltungschef Dr. Thomas Gans (SPD). Davon bin auch ich überzeugt.

Um möglichst gut für diesen „Ernstfall“ gerüstet zu sein, müssen die Ratsmitglieder vorausschauend denken. Natürlich ist es sinnlos, ganze Betreuungszentren zu errichten, die dann leerstehen – selbst wenn es finanziell machbar wäre. Aber jetzt eine Gruppe mehr, als aktuell benötigt, zu errichten und sich die Möglichkeit offenzuhalten, den Bau künftig erweitern zu können, ist der richtige Weg.