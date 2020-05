Die Baustelle an der Sebastian-Kneipp-Promenade: Hier stand ehemals der alte Lauterberger Bahnhof, jetzt hat die BHG das Areal gekauft und baut ein Mehrfamilienhaus.

Bad Lauterberg. Wohnen mit Blick auf den Kurpark: Das Investoren-Trio und sein Architekt stellen das aktuelle Bauvorhaben in Bad Lauterberg vor.

Umstrittenes Bauprojekt: Am Kurpark entstehen Mietwohnungen

Dieses Bauprojekt am Kurpark ist wohl eines der umstrittensten der jüngsten Vergangenheit: der Bebauungsplan Nummer 72 „Am Kurpark“. Es geht um das Grundstück des ehemaligen Bahnhofs plus 340 Quadratmeter vom Kurpark in Bad Lauterberg.

Hier baut die BHG bestehend aus Erik Cziesla, Horst Tichy und Matthias Sittig. Neun Mietwohnungen im Terrassenstil sollen hier entstehen. Eine der Wohnungen soll behindertengerecht sein, alle anderen barrierefrei. Das Gebäude soll über einen Aufzug verfügen und ein Flachdach haben. Im Frühjahr 2021 sollen die Bauarbeiten beendet sein. Geplant war das ursprünglich schon Ende dieses Jahres, doch dann kam Covid-19 dazwischen. Der zuständige Architekt des Projektes heißt Rainer Rittmeier und er erklärt: „Wir bauen hier energetisch hochwertig. Mit Fußbodenheizung und Terassen zum Kurpark hin.“ Tatsächlich soll sich der Zugang zum Komplex in der Sebastian-Kneipp-Promenade befinden, alle Terrassen im Erdgeschoss liegen am Kurpark. Bauherr Erik Cziesla ist ebenfalls überzeugt von der Lage. Die ist offensichtlich begehrt. „Es gibt schon einige Anfragen, nicht nur aus Lauterberg.“ Zwei der neun Wohnungen seien schon vermietet, einige andere immerhin schon reserviert. Die Bauherren des Bebauungsplanes Nr. 72 am Kurpark in Bad Lauterberg und ihr Architekt: Horst Tichy, Matthias Sittig, Architekt Rainer Rittmeier und Erik Cziesla (von links) Foto: Kirsten Buchwald / HK Nach Pfingsten sollen nun die Wände hochgezogen werden, im Anschluss folgen alle erforderlichen Leitungen, bis Ende Juli könnte dann der Rohbau stehen. Architekt Rittmeier bemerkt: „Wir haben viele Aufträge hier vor Ort vergeben.“ Bauherr Horst Tichy erklärt: „Das wird moderner Wohnraum mit Fahrstuhl, energetisch modern. In Lauterberg ist das Angebot in dieser Hinsicht doch sehr begrenzt.“ Trotzdem hatten die Baupläne der Herren in jüngster Vergangenheit nicht gerade für ungeteilte Freude unter den Lauterbergern gesorgt. Zum Teil wurde Mitarbeitern der Verwaltung Korruption vorgeworfen. Die Stadt habe, so die Vorwürfe, etwas unter der Hand und unter Wert verkauft. Doch das Areal gehörte nie der Stadt, sondern der Bahn (wir berichteten). Kurpark ist nicht in Gefahr Von der Stadt kam dann noch ein kleines Stück des Kurparkes hinzu. Der festgelegte Kaufpreis für Bauland entsprach dem höchsten in der Stadt erzielbaren Preis. Durch den Bau der Mietwohnungen wird der Bad-Status der Stadt nicht gefährdet. Auch den Kurpark sehen die Bauherren nicht in Gefahr. Tichy: „Die ursprüngliche Idee des Kurparkes war ja, ihn aufzuteilen in einen Kurparkbereich und einen Freizeitbereich.“ Die neuen Wohnungen befinden sich eigentlich genau auf der Grenze zwischen beiden Bereichen, direkt gegenüber befindet sich der Traumspielplatz, in Sichtweite die Tennisanlagen. Und noch etwas wird bleiben, um das einige Lauterberger ob der Bautätigkeit schon fürchteten: die Waterloo-Eiche. Sie ist sogar Teil des Konzeptes geworden.