Seit Mitte März ist das Vitamar wegen der Corona-Pandemie geschlossen – kein Badespaß, keine Schwimmkurse, keine Saunagänge. Doch die Mitarbeiter haben die Zwangspause genutzt, um das Bad Lauterberger Schwimmbad zu renovieren.

„Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt Angelika Tebbe, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH, die das Freizeit- und Erlebnisbad in der Kneippstadt betreibt. Wenn während des Badebetriebs saniert wird, würden die Gäste gestört werden. Und in den Stunden zwischen den Öffnungszeiten sei es oft nicht möglich, Reparaturen vollständig durchzuführen – sie fallen dementsprechend in der Prioritätenliste eher nach unten. Für Sanierungen müsste das Vitamar mehrere Wochen schließen – das musste es nun sowieso.

Eine Sauna wurde komplett umgestaltet mit neuer Wandverkleidung, neuem Ofen und neuen Bänken. Foto: Stadt Bad Lauterberg

Die Mitarbeiter haben währenddessen beispielsweise eine Sauna komplett umgestaltet: neue Wandverkleidung, neuer Ofen, neue Bänke. Anders als der bekannte Blockhaus-Stil sei sie nun viel moderner geworden. Zum Beispiel auch mit indirekter Beleuchtung, die die Sauna noch gemütlicher macht, berichtet Angelika Tebbe auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das ganze Bad wurde verschönert: neue Duschköpfe in den Duschen installiert, unansehnliche Fliesen durch neue ersetzt, unzählige Fugen erneuert und Ablagen aus Kunststoff durch moderne aus Edelstahl ersetzt. Nicht mehr so hübsche Kunststoff-Dekopflanzen wurden entfernt und die Bereiche durch Aufarbeitung und Lichtelemente neu gestaltet. Im Außenbereich gab es neue Lichter, und ein kleiner Turm wurde gestrichen.

Lob für viel Eigenleistung

Es seien viele Details, die das Vitamar insgesamt freundlicher machen, so die Geschäftsführerin. „Auch wenn jede ,Kleinigkeit’ für sich nicht von Bedeutung scheint, hoffen wir, dass wir für unsere Gäste das Bad insgesamt viel hübscher gestaltet haben und ihnen der Aufenthalt bei uns wieder sehr gefallen wird.“

Die Vitamar-Mitarbeiter haben ganz viel Eigenarbeit geleistet, ist Angelika Tebbe sehr dankbar. Entsprechend gering halten sich die Kosten. Kassen-, Reinigungs- und Fachpersonal packten beim Renovieren an, haben viel Zeit investiert. Trotzdem sei Kurzarbeit nicht vermeidbar gewesen.

Schon ein paar Tage vor der eigentlichen Verfügung aus Hannover, schloss das Vitamar, um die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. So verfuhren auch viele andere Bäder in der Region.

Die Fixkosten seit der Schließung Mitte März seien überschaubar: Selbst im schlimmsten Fall – wenn das Vitamar das ganze Jahr geschlossen bleiben muss – wäre der Verlust auffangbar, so Tebbe, die auch Kämmerin der Stadt ist und so die Finanzen im Blick hat.

Trotzdem hoffen die Betreiber, das Lauterberger Bad im Sommer – vielleicht zu den Ferien – öffnen zu dürfen. Laut des Fünf-Stufen-Plans der Landesregierung ist das durchaus möglich: „Schwimmbäder mit Restriktionen geöffnet“ gehört zur undatierten Stufe 4, die dritte Stufe soll kommende Woche anlaufen.

Die verschiedenen Saunen des Vitamar werden dann auf jeden Fall noch zu bleiben müssen, unter anderem weil viele Menschen auf kleinem Raum zusammenkommen. Doch das Schwimmen ist dann wieder erlaubt. Derzeit wird an einem speziellen Hygieneplan – Hygiene ist in einem Bad immer wichtig – gearbeitet. Möglicherweise wird die Anzahl der Gäste oder die Badezeit begrenzt. Zudem wird die Badeaufsicht noch aufmerksamer als sonst sein und bei Ansammlungen auf die nötigen Abstände hinweisen. Natürlich würden die Kinder auch toben wollen, aber sie werden es sicherlich verstehen, wenn sie auf Kontaktbeschränkungen hingewiesen werden, sagt Angelika Tebbe.

Wenn die Vitamar-Türen wieder öffnen, freuen sich nicht nur die Lauterberger. Es ist auch ein Pluspunkt für den Tourismus. Vermutlich werden so bald keine oder kaum Urlaube im Ausland gemacht werden können. Dann reisen viele Deutsche vielleicht in den Harz – die Region sollte sich dann gut präsentieren.