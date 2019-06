Bad Lauterberger CDU fordert Senkung der Kreisumlage

Die Diskussion um eine Senkung der Kreisumlage zur finanziellen Entlastung der Kommunen bleibt auf der politischen Agenda -- zumindest in der Kneippstadt: Der Stadtrat soll die Kreisverwaltung nämlich auffordern, den Hebesatz um zwei Prozentpunkte zu senken. Diesen Vorschlag macht die CDU-Ratsfraktion und hat einen entsprechenden Antrag zur Beschlussfassung in der nächsten Sitzung am 27. Juni gestellt. Zuvor wird das Thema noch im...