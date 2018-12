Arbeiter wird bei Abbau von Weihnachtsmarktbuden schwer verletzt

Bad Lauterberg Bauteile stürzten um und klemmten den 48-Jährigen ein. Er wurde in die Uniklinik Göttingen gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 48-jähriger Göttinger wurde am Montagvormittag beim Abbau mehrerer Weihnachtsmarktbuden in der Scharzfelder Straße schwer verletzt. Der Mann hatte gegen 11.15 Uhr gemeinsam mit Arbeitskollegen die Seitenwände der Stände auf einem Anhänger verladen, berichtet die Polizei. Die Bauteile stürzten um und klemmten den Arbeiter ein. Er erlitt schwere Fußverletzungen und kam in die Uniklinik Göttingen. Neben dem Rettungsdienst war auch der Rettungshubschrauber aus Göttingen im Einsatz. Die Polizei übernahm die ersten Ermittlungen. Die Berufsgenossenschaft und das Gewerbeaufsichtsamt wurden informiert.