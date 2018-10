Den Böhmerwald erkundet

Durch den Böhmerwald reisten jüngst einige Mitglieder des Südharzer Automobilclub. Hier stand unter anderem ein Ausflug nach Pilsen auf dem Programm. Pilsen ist natürlich die Stadt des Bieres. Das Bierbrauen hat in Pilsen Tradition. Bereits 1292 erhielt die Stadt von König Wenzel II. das Braurecht. Bei der Führung in der Brauerei kommen Bierkenner voll auf ihre Kosten.

Anschließend bestand die Möglichkeit, die Stadt und das Labyrinth von Gängen und Kellern unter dem Pilsener Stadtkern zu erkunden.

Auf ihrer Riese erkundeten die Mitglieder auch den Böhmerwald. Die Landschaft wird von Wald und Hochmooren beherrscht, nur am Rande des Böhmerwaldes haben sich größere Orte wie Prachatitz, Winterberg, Klattau und Tachau entwickelt. Die Kleinstadt Susice mit Ihrem Marktplatz wurde für die Mittagspause besucht. Zum Abendessen sorgte Live-Musik für die richtige Stimmung. Am nächsten Tag unternahm man einen Ausflug zum Lipno-Stausee. Unterwegs bewunderten die Reisenden majestätische Schlösser und altehrwürdige Klosteranlagen. Am Zusammenfluss von Moldau und Maltsch liegt der Hauptort der Region: Budweis (Ceske Budejovice). Hier gab es die Gelegenheit die Altstadt mit ihrem einen Hektar großen Marktplatz zu besuchen. Hier stehen auch der Samsonbrunnen und der Schwarze Turm, die zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören. Danach ging es weiter nach Frymburk zum Lipno-Stausee. Hier stand Eine Schifffahrt auf dem Programm.