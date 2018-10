Auf der Weser gepaddelt

Die ehemaligen Fußball-Spieler der 2. Mannschaft vom Tuspo Südring gingen aufs Wasser: Sie unternahmen ihre traditionelle Paddeltour auf der Weser. Zwei Nächte verbrachte man außerdem in Zelten auf dem Campingplatz „Rühler Schweiz“. In diesem Jahr wurden Kanus statt Schlauchboote genutzt. Die Tour ging von Reileifzen (LK Holzminden) bis Bodenwerder. Das sehr gute Wetter trug zu einem gelungenen Wochenende mit viel Spaß bei. So fördert diese Veranstaltung immer wieder den Zusammenhalt der „alten Truppe“ des ehemaligen TuSpo Südring.

