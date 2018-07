Osterhagener Jungschützen gehen in die Sommerpause

Noch einmal sportlich ehrgeizig ging es beim letzten Übungsschießen der Osterhagener Jungschützen her, bevor sie von ihren Betreuern mit Pokalen und kleinen Preisen in die Ferien verabschiedet wurden. Obwohl einige Kinder und Jugendliche an diesem Tag nicht zum Schießen kommen konnten, freuten sich...