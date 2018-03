SoVD spielt Bingo

Barbis Die Frauengruppe des SoVD trifft sich am Montag, 5. März, um 17 Uhr in der Gaststätte Olympia zum Bingospielen. Am 10. April fahren diese zudem zur Modenschau bei Adler Moden in Braunschweig. Anmeldungen bei Rositta Böttcher unter Telefon 05524/4413.