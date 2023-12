Gittelde. Durch die Baumaßnahmen ist auch das Lehrschwimmbecken betroffen. Wie geht es mit dem Bau voran?

Wer an der Grundschule in Gittelde vorbeikommt, kann schon von der Straße den großen Berg mit Aushub auf dem Schulhof sehen. Es wird gebaut, nämlich ein Anbau mit Fahrstuhl an das Hauptgebäude - links neben dem rechten Haupteingang. Damit soll künftig die Barrierefreiheit gewährleistet, aber auch den Brandschutzbestimmungen entsprochen werden.