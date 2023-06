Kleine Scheune in Eisdorf brennt

Am frühen Dienstagmorgen, 30. Mai, hat eine kleine Scheune in Eisdorf gebrannt. Personen wurden nicht verletzt. Das berichten Polizei und Feuerwehr.

Ein Anwohner bemerkte das Feuer am Dienstagmorgen gegen 3.50 Uhr und benachrichtigte umgehend den Eigentümer sowie die Feuerwehr. Darauf alarmierte die Kommunale Regionalleitstelle Göttingen (KRL) um 3.51 Uhr alle Feuerwehren der Gemeinde Bad Grund, die Feuerwehr Förste sowie den Rettungsdienst und die Polizei zu dem Brand nach Eisdorf. „Dort war ein Gebäude mit den Maßen von acht mal sechs Metern aus bisher unbekannten Grund in Brand geraten“, so die Feuerwehr Bad Grund in ihrem Bericht auf Facebook.

Feuer schnell unter Kontrolle

Es sei umgehend eine Brandbekämpfung unter Atemschutz mit mehreren C-Rohren eingeleitet worden. Weiter heißt es: „Die Wasserversorgung wurde über die direkt an der Einsatzstelle vorbeifließende ,Söse‘ sichergestellt. Nach relativ kurzer Zeit konnte die Lagemeldung ,Feuer unter Kontrolle‘ und wenig später ,Feuer aus‘ gegeben werden.“

Laut Angaben der Polizei ist durch das Feuer ein geschätzter Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. Der Brandort wurde von der Polizei Osterode beschlagnahmt.

Hinweise von Zeugen an die Polizei Osterode

In der kleinen Scheune lagerten nach ersten Informationen diverse ältere Gerätschaften.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.