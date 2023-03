Veranstaltung im Harz Bad Grund: Fest zum Doppeljubiläum am Taubenborn steht

Vor 70 Jahren wurde die Siedlung „Taubenborn“ gegründet und 15 Jahre später entstand aus dieser Gemeinschaft einer der bekanntesten Vereine der Bergstadt Bad Grund, der Musikzug „Taubenborn“. Diese beiden Geburtstage sollen wieder kräftig gefeiert werden. Das Fest ist vom 21. bis zum 23. Juli 2023 geplant.

Planungen gestalten sich schwierig

Die Vorbereitungen für dieses Großereignis, das alle fünf Jahre stattfindet, wurden jedoch durch die letzten turbulenten Jahre stark beeinträchtigt. Geplante Feiern und Feste mussten abgesagt werden und wurden immer wieder nach hinten geschoben, sodass sich jetzt die Veranstaltungen häufen. Mit Hilfe von Terminverschiebungen anderer Vereine wurde jedoch für Anfang Juni ein Festwirt gefunden.

Doch die beiderseitigen Vorstellungen konnten bei der Vertragsgestaltung nicht in Einklang gebracht werden, sodass der Verein wieder bei Null gestanden habe, so der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Taubenborn, Lutz Platen. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst habe ein Betrieb zur Bewirtung gefunden werden können, aber dann musste der Termin verschoben werden. Dadurch stand für die Veranstalter die Frage im Raum: „Fest ja oder nein?“ – Sie haben sich für die Feier entschieden.

Das ist für das Fest im Juli geplant

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 21. Juli ab 20 Uhr mit der Begrüßung aller Gäste und direkt anschließend kann schon getanzt und gefeiert werden. Am Samstag wird ab 14 Uhr ein bunter Festumzug durch die geschmückte Siedlung ziehen und anschließend gibt es Musik im Zelt durch die teilnehmenden Kapellen. Zur gleichen Zeit wird auch wieder Kaffee und Kuchen angeboten. Mit Tanz und Musik wird der Tag dann ausklingen.

Mit einem gemeinsamen Zeltgottesdienst wird der Sonntag um 10 Uhr eingeläutet und im Anschluss daran findet ein zünftiges gemeinsames Frühstück statt, welches vom Musikzug begleitet wird. „Dies wird dann in einen Dämmerschoppen übergehen“, vermutet Platen. Der extra für diese Feier gebildete Festausschuss wird gemeinsam mit dem Zeltwirt für den äußeren Rahmen sorgen, sodass es an Nichts fehlen wird.

Anmeldungen werden entgegengenommen

„Die Taubenborner möchten dieses Ereignis mit allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde, mit Freundinnen und Freunden aus Nah und Fern, mit den Vereinen und Verbänden und natürlich auch mit den für Bad Grund so wichtigen Gästen begehen“, so der Verein. Auch für den Umzug seien alle Vereine, Clubs, Interessengemeinschaften, Straßengemeinschaften recht herzlich eingeladen, denn es solle ein bunter und fröhlicher Umzug werden, der die Zuschauer am Straßenrand erfreuen möge.

Anmeldungen hierfür werden von Lutz Platen unter Telefon 05327/1242 entgegengenommen. Der Vorverkauf für die Frühstücksmarken wird noch bekannt gegeben.

