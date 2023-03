Weltgebetstag So wird der Weltgebetstag 2023 in Gittelde gefeiert

Das Organisations-Team des Weltgebetstages in Gittelde freute sich auf seine Gäste. Silvia Frank, Ursel Schaper, Silke Lau, Mathias Salle, Lotte Luck, Friedel Dapra, Karola Hennig, Anna Haberer, Heide Neumann, Melanie Mittelstädt, Elfriede Hochwald und Heidi Schmidt.

Gittelde. In diesem Jahr verfassten Frauen aus Taiwan die Gottesdienstordnung des Weltgebetstages. So haben die Organisatoren in Gittelde diese umgesetzt.