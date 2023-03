TSF der Freiwilligen Feuerwehr Eisdorf kommt nicht durch den TÜV

Oliver Häger, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Eisdorf und der Löschgruppe Willensen, bedankte sich während der jüngsten Jahreshauptversammlung bei allen Kameradinnen und Kameraden für die geleistete Arbeit und die gelungenen Einsätze in den vergangenen Jahren. „Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat die Feuerwehren einmal als die früheste, lebendigste und mutigste Bürgerinitiative bezeichnet“, bekräftigte Häger seine Worte.

Seinen Bericht begann er mit einem Rückblick ins vergangene Jahr. 2022 habe leider schon für einige Feuerwehren der Gemeinde Bad Grund in der Silvesternacht begonnen, so der Ortsbrandmeister Für dieses Engagement dankte er den Einsatzkräften, auch im Namen des betroffenen Eigentümers.

Aktivitäten der Feuerwehr

Danach ging er auf die Aktivitäten der Feuerwehr Eisdorf und der Löschgruppe Willensen ein. Er erinnerte daran, dass in Willensen wieder das traditionelle Maibaum aufstellen und das Schmücken des Weihnachtsbaumes stattgefunden hat. Alle Veranstaltungen seien sehr gelungen gewesen und hätten, wie sonst auch, in den vergangenen Jahren allen Teilnehmern und Helfern sehr viel Spaß gemacht. Auch die Weihnachtsfeier sei erneut zusammen mit dem Spielmannzug gefeiert worden, was sich zu einem sehr schönen Abend entwickelt hätte. „Hier freut es mich sehr, dass auch unser Spielmannzug den Übungs- und Spielbetrieb wieder aufgenommen hat, um das vorhandene und neue Liedgut für die anstehenden Auftritte und Umzüge zu üben.“

In jedem Fall haben sich die Kameradinnen und Kameraden zu 40 Dienstabenden getroffen, und sind zu insgesamt 15 Einsätzen ausgerückt. „Ihr habt trotz der schwierigen Corona-Zeit immer zur Stange gehalten, wenn wir zu Einsätzen gerufen wurden oder unsere Dienstabende abgehalten haben“, dankte Häger den Mitgliedern der aktiven Abteilung. Aber auch die Jugendfeuerwehr sei ein sehr wichtiger Teil der ehrenamtlichen Arbeit, die man immer im Blick haben sollte. „Daher finde ich es lobenswert, dass trotz der langen Dienstpause alle dabei geblieben sind und fleißig an der Werbetrommel gedreht haben, um Nachwuchs für die Jugendfeuerwehr zu aktivieren.“ Zudem sei für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eisdorf und der Löschgruppe Willensen auch viel Zeit für Lehrgänge an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) aufgewandt worden. „Alle wurden besucht und erfolgreich bestanden“, berichtete Häger.

Fahrzeug außer Dienst

Zum Ende des vergangenen Jahres habe es allerdings auch eine traurige Nachricht gegeben. Denn da das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) die fällige TÜV-Prüfung nicht bestanden hatte, musste es Ende 2022 außer Dienst gestellt werden. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Beschaffung eines neuen Fahrzeuges, was dann den Platz des alten TSF einnehmen wird“, versicherte der Ortsbrandmeister. Abschließend dankte er allen, die der Freiwilligen Feuerwehr aktiv oder auch fördernd stets zur Seite stehen.

Im weiteren Verlauf der Jahreshauptversammlung richtete auch Ortsbürgermeisterin Petra Pinnecke ein paar Worte an die Versammlung: „Ihr alle seid für mich Helden und ihr stellt das immer wieder eindrücklich unter Beweis. Ihr seid jederzeit bereit in unserer Gemeinschaft an vorderster Front zu helfen. Wenn es darum geht, Schaden von Leib, Leben und Sachwerten abzuwehren, seid ihr da. Vielen Dank dafür.“

Pöbeleien haben sich gehäuft

Auch wenn die Feuerwehren in Deutschland ein hohes Ansehen hätten und auch verdienen würden, hätten sich die Fälle gehäuft, bei denen Einsatzkräfte angepöbelt oder gar angegriffen werden. Pinnecke betonte daher, dass die Freiwillige Feuerwehr jedoch ein unverzichtbarer Bestandteil des Rettungswesens sei. „Wir brauchen deshalb Menschen, die Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen und für andere tätig werden. Viele Bereiche unseres Zusammenlebens sind auf freiwilliges Engagement angewiesen.“

Die Ortsbürgermeisterin erklärte weiter, dass es sich bewährt habe, mit Weitblick die Jugend- und Kinderfeuerwehr ins Leben zu rufen, um den Nachwuchs zu sichern. Wenn jemand verantwortungsbewusste, selbstbewusste und mutige junge Menschen suche, dann solle er das in den Reihen der Feuerwehren tun. „Die Chance, sie hier zu finden, ist sehr groß.“ Mit den Worten von Altbundespräsident Theodor Heus: „Die Sorge und Hilfe für andere Menschen ist das wertvollste Kapital im Haushalt der Menschheit. Und solange es noch Leute gibt, die freiwillig bereit sind, für andere da zu sein, ist es um diese Welt nicht allzu schlimm bestellt“, beendete die Ortsbürgermeisterin ihr Grußwort.

Corona-Einschränkungen ertragen

Der Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann, dankte im Anschluss allen Kameradinnen und Kameraden dafür, dass sie die Corona-Einschränkungen ertragen hätten. Außerdem sei er sich sehr sicher, dass die Zukunft der Wehr gesichert sei. Die angestrebten Anschaffungen – das Mannschaftstransportfahrzeug und der GW-L2 für die Wehr Gittelde sowie die Anschaffung des GW-L1 für die Ortswehr Eisdorf / Löschgruppe Willensen – seien wichtig für das Einsatzgeschehen in der Gemeinde Bad Grund. Dabei sei es gleich ob die Anlieferung vor der Tür stünde oder die Planung auf vollen Touren laufe.

Dietzmann erklärte, dass Feuerwehren und Verwaltung sich immer wieder bemühen würden, gemeinsame Lösungen zu finden. Er dankte abschließend für die stete Einsatzbereitschaft, das Herzblut und die Leidenschaft.

Auch Gemeindebrandmeister Thomas Wenzel bedankte sich während der Versammlung bei den Einsatzkräften: „Ich bin stolz, dass ihr so diszipliniert und verständnisvoll die Einsatzbereitschaft auch in der Coronazeit der Feuerwehr aufrecht gehalten habt.“

Des Weiteren informierte er über die aktuellen Einsatzzahlen. Demnach seien die Brandeinsätze auf 27 gestiegen – in den beiden Vorjahren waren es viel weniger. Gleiches gelte für die 42 Hilfeleistungen. Insgesamt hätten 88 Einsätze in der Gemeinde Bad Grund stattgefunden. Während 181 aktive Kameradinnen und Kameraden 365 Tage im Jahr einsatzbereit seien, gebe es zudem 1.034 fördernde Mitglieder, die finanziell unterstützen.





Wahlen

Ortsbrandmeister: Oliver Häger

Kassenwartin: Ulrike Wenzel

Kassenprüfer: Thorben Siewke

Ehrungen

25 Jahre Mitgliedschaft: Maren Schneider, Hans Herbert Hannig und Sascha Oppermann

40 Jahre Mitgliedschaft: Ulrich Nienstedt