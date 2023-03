Jugendliche spielen Gesellschaftsspiele mit Senioren

Bingo, „Just one“, Kniffel: Der Spaß an Gesellschaftsspielen verbindet die junge und die ältere Generation. Deshalb sind alle Senioren, die einen geselligen Tag verbringen möchten, am Freitag, 10. März, von 14.30 bis 17 Uhr ins Jugendcafé in Badenhausen (Am Johannisborn) eingeladen. Dort könne sie mit den Teilnehmern der AG „Jung & Alt – Generationen verbinden sich“, von der Oberschule Badenhausen bei Kaffee und Kuchen Gesellschaftsspiele spielen.

Um in der Gemeinde auf den Spielenachmittag aufmerksam zu machen, haben sich die Jugendlichen kreativ betätigt und ansprechende Plakate selbst hergestellt. Wie die Seniorenbeauftragte, Rebecca Singh, noch sagte, erhalten alle Seniorenkreise der Gemeinde auch noch eine Einladung dazu.

Wie sich beim jüngsten Spielnachmittag – den die Frauenhilfe Gittelde und die Gemeinde Bad Grund im Pfarrhaus organisiert hatten – gezeigt habe, habe es von Anfang an keinerlei Hemmungen gegeben, so die hauptamtliche Jugendpflegerin, Melanie Henschel. Denn Jung und Alt seien schnell ins Gespräch gekommen, sodass der Nachmittag sich sehr kurzweilig gestaltete und die Zeit wie im Flug vergangen sei. „Die Jugendlichen haben sich auch sehr hilfsbereit gezeigt“, so Singh.

Die Veranstalter sind die Seniorenbeauftragte und Jugendpflege der Gemeinde Bad Grund und die Oberschule Badenhausen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 05522/869427.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!