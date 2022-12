Glühwein und Gesang

. Bei Temperaturen um Null Grad schmeckte der Glühwein gleich noch mal so gut beim Adventsmarkt des Vereins ZukunftsBergstadt am Samstag, 3. Dezember, auf dem Marktplatz in Bad Grund. Um 17 Uhr ging es los, und schnell füllte sich der Marktplatz mit gut aufgelegten Gästen.

Dorfgemeinschaft bringt sich ein

Klein, aber fein, könnte man sagen, und dennoch war alles vorhanden, was zu einem Adventsmarkt gehört. Sich endlich mal wieder treffen, miteinander reden, Begegnung schaffen. So lässt sich das Credo des Adventsmarktes bezeichnen. Feuertonnen sorgten nicht für wohlige Wärme, sondern auch für ein anheimelndes Ambiente. Es gab Glühwein, Kekse, Crepes, aber auch Herzhaftes wie Bratwurst und Pommes aus dem „TimmBiss“ Taubenborn. Nebenbei konnten die Besucher an einem Stand Weihnachtsdeko erwerben oder einen Flohmarkt im Genossenschaftshaus besuchen. Besinnlich wurde es mit dem Auftritt des Chores „The Voices“ aus Förste, der moderne und klassische Weihnachtslieder zum Besten gab.

Der nächste Termin der Zukunfts-Bergstadt findet statt am dritten Advent, 11. Dezember: Dann tourt der Weihnachtsmann wieder durch Bad Grund. Und er hat Geschenke auf seinem geschmückten Wagen dabei. Begleitet wird Santa Clause von seinem Gefolge und vier Live-Musikern. Er macht an folgenden Stationen Halt: 15.30 Uhr Ecke Clausthaler Straße / Knesebecker Weg; 16 Uhr Markt am Weihnachtsbaum; 16.30 Uhr Hübichweg am Brunnen; 17 Uhr Lukashof, 17.30 Uhr Grüne Tanne am Kindergarten und 18 Uhr Taubenborn vor der Kapelle. An jeder Station werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und kleine Geschenke an die anwesenden Kinder verteilt.

Feier zum Jahresabschluss

„Tschüss 2022“ heißt es dann am Donnerstag, 29. Dezember, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz. Dort soll ein gemütlicher Jahresabschluss bei Bratwurst und Glühwein stattfinden. Neben der Glühweinbude der Zukunfts-Bergstadt ist auch wieder der „TimBiss“ vom Taubenborn dabei.