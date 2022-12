Ehrenamtliche bringen Bad Grund zum Leuchten

Bad Grund. In der Bergstadt Bad Grund im Harz sind Weihnachtsbaum und Weihnachtsbrunnen aufgestellt worden. Gleichzeitig wird Strom gespart.

Im Kindergarten „Wirbelwind“ sind die Kinder jedes Jahr zur Weihnachtszeit eifrig dabei, neuen Schmuck für den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz der Bergstadt zu basteln. Es entstehen wahre Kunstwerke, mit denen die Kinder zum Advent den Weihnachtsbaum schmücken dürfen. Ungeduldig warten sie auf den Tag, an dem hinunter in die Bergstadt gewandert wird. In diesem Jahr müssen die Kinder auf dieses Erlebnis noch warten, denn es sind einige erkrankt.

Ehrenamtlicher Einsatz

Den Weihnachtsbaum haben die Ehrenamtlichen der Osterfeuergemeinschaft „Grüne Tanne“ jedoch bereits aufgestellt, die LED-Lichterketten angebracht und den noch gut erhaltenen Baumschmuck des letzten Jahres in die oberen Zweige gehängt, denn das wäre für die Kinder zu gefährlich. Und an die Poller rund um den Marktplatz wurden mit roten Schleifen geschmückte kleine Fichten oder Fichtenzweige angebracht. Auch in diesem Jahr waren es die Ehrenamtlichen der ZukunftsBergstadt, die dem Marktplatz damit einen wald-weihnachtlichen Anblick gaben.

Der Marktplatz der Bergstadt mit Weihnachtsbaum und kleinem „Fichtenwald“. Foto: Peter Schwinger / HK

Außerdem wird In Bad Grund zur Weihnachtszeit nicht nur ein Weihnachtsbaum aufgestellt, sondern der Zwergenbrunnen wird in einen Weihnachtsbrunnen verwandelt. Das sehr aufwendige Anbringen der mit Fichtenzweigen umwundenen Bogen über den Brunnen wird ehrenamtlich von Bad Grundner Bürgern vollbracht. Seit 20 Jahren hat sich dazu eine „Mannschaft“ gefunden. Die Gestaltung der Bogen mit Fichtenzweigen haben Bad Grundnerinnen zusammen mit Kunigunde Kleinert übernommen, die einst die Idee zur Verwandlung des Zwergenbrunnen in einen Weihnachtsbrunnen hatte.

Stromersparnis

Die zwölf großen hell strahlenden Sterne an den Straßenlaternen entlang der Straße durch die Bergstadt wird es in diesem Jahr leider nicht geben. Stromersparnis, denn es sind keine LED-Leuchten, wie sie für den Weihnachtsbaum und den Weihnachtsbrunnen von Ortsbürgermeister Holger Diener angeschafft wurden.