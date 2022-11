Bad Grund. Genossenschaft krempelt die Ärmel hoch: Der Arbeitseinsatz im Haus am Markt beginnt ab kommenden Freitag. Auch ein Filmteam des NDR will vorbeikommen.

Haus im Harz Haus am Markt Bad Grund: Arbeitseinsatz startet am Freitag

Nach dem Kauf des Hauses am Markt in Bad Grund wird die Bürgergenossenschaft am kommenden Wochenende den ersten Arbeitseinsatz starten. Es soll mit der Entrümpelung sowie mit ersten Arbeiten im Garten begonnen werden.

Am kommenden Freitag, 11. November, um 14 Uhr ist der offizielle Start. Interessierte Helfer, die schon früher Zeit haben, können auch schon eher mithelfen: Ab 10 Uhr wird jemand von der Bürgergenossenschaft im Haus vor Ort sein. Um 18 Uhr findet ein gemeinsamer Ausklang statt.

Am Samstag, 12. November, beginnt der Arbeitseinsatz um 10 Uhr, um 13 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen, um 16 Uhr Kaffee und Kuchen und um 19 Uhr wird wieder ein gemeinsamer Ausklang stattfinden. Über zahlreiche Helfer würde sich die Bürgergenossenschaft freuen. „Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Spaß macht das gesamte Projekt“, so die Genossenschaft.

Bad Grund: Filmteam des NDR vor Ort

Außerdem wird auch der NDR mit einem Filmteam am Samstag vor Ort sein und für eine Dokumentation den Arbeitseinsatz drehen. Helfer sollten Handschuhe und Masken mitbringen. Falls jemand Transportgutgurte zum Tragen von größeren Möbeln hat, kann er diese ebenfalls mitbringen.

Interessierte Helfer werden um eine kurze Rückmeldung gebeten, ob und an welchen Tagen sie dabei sein können. So kann die Genossenschaft besser die Essens- und Getränkeversorgung planen. Auch Kuchenspenden für Samstagnachmittag sind erbeten.

Der Kontakt läuft über den Vorsitzenden der Bürgergenossenschaft, Nikolai Simon-Hallensleben, unter Telefon 0176/32802866.