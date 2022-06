Feuer im Harz Scheune brennt in Eisdorf: Feuerwehr-Großeinsatz an Pfingsten

Zu dem Feuer einer Feldscheune in Eisdorf sucht die Polizei Osterode Zeugen.

Eisdorf. Zahlreiche Feuerwehrleute waren bei einem Brand am Montag in einer Feldflur in der Gemeinde Bad Grund im Einsatz. Das ist passiert.